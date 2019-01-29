«Вторая Франция» – уже не актуально. Украине обещают будущее Эмиратов

29.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина после России занимает второе место в Европе по запасам нефти и газа, следует просто разработать месторождения, и тогда Киев сможет не только обеспечить собственных потребителей, но и гнать энергоресурсы на экспорт.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский олигарх, экс-губернатор Донецкой области, а ныне депутат Верховной рады Сергей Тарута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине необходимо развивать свою собственную добычу газа и нефти. От трех до пяти миллиардов долларов инвестиций – и мы сможем обеспечить себя собственным газом, от пяти до десяти миллиардов – и мы уже будем экспортировать газ.

И тогда рыночно мы сможем его сделать 110-145 долларов, это будет рыночная цена. В Америке сегодня 110-120 долларов, и им никто не диктует, там нет «Нафтогаза», который регулирует. Надо, чтобы предложение было больше, чем спрос, и тогда цена опустится.

Наша страна имеет колоссальные запасы, мы имеем вторые после России запасы нефти и газа, мы можем себя обеспечивать дешевым газом и нефтью, и еще реализовывать», – сказал Тарута.

При этом олигарх признал, что реализовать планы по привлечению американских компаний к газодобыче на Украине не получается из-за украинских чиновников, не желающих расставаться с присвоенной газовой «кормушкой».

«Поэтому министр энергетики США, когда был в ноябре, сказал: «Украина для Европы – это как Техас для Америки, имеет колоссальные запасы. Если вы начнете туда инвестировать, приведете инвесторов. Я договорился с самыми большими американскими компаниями. Они говорят, что не могут восемь месяцев пробить чиновников, чтобы им подписали договор о совместном распределении продукции, чтобы получить лицензии, потому что их забрали чиновники предыдущей власти, и в этой власти есть смотрящие, которые держат руку на всех месторождениях и не пускают туда сегодняшних инвесторов», – отметил Сергей Тарута.