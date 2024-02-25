Вторая годовщина СВО: всё еще только начинается

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Вторую годовщину с момента начала Россией СВО руководящие западники решили отметить сходкой в украинской столице. Смысл тут исключительно в демонстративном послании в Москву – мол, «вы где? А мы в Киеве. До которого вы так и не дошли».

Выразить поддержку режиму Зеленского в Киев в минувшую субботу приехала внушительная делегация – глава Еврокомиссии Урсура фон дер Ляйен, премьеры Италии, Канады и Бельгии. Все четверо приехали на одном поезде. А из Туманного Альбиона на берега Днепра прибыл сам экс-премьер Борис «Джонсонюк».

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Последний выступает в этой киевской гастроли не сам от себя, а фактически как посланец нынешнего правительства Британии, выбравшего именно этот символически значимый день для объявления новой военной помощи Украине на 2025 год в размере $311 млн.

«Великобритания потратит 245 млн фунтов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины», – говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Не изменивший своей привычки с эффектным символическим жестам Зеоенский потащил западных гостей в Гостомель, где провел двусторонние переговоры с каждым по отдельности, а также обратился к громадянам с программной речью:.

«Именно отсюда должно было начаться то самое «Киев и Украину за 3 дня». Два года назад мы огнем встречали тут вражеский десант. Два года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша страна. Именно поэтому возле слова «мир» всегда звучит: «справедливый». Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда добавляем: на наших условиях».

Вы спросите, а где в этой пестрой толпе наводнивших Киев западных випов американцы? Уж не забыли ли они Украинушку, увлекшись бесконечными как песня узбекского акына бюджетными дебатами в Конгрессе?

Нет, не забыли. Просто у американцев своя локация и отдельная программа. Ублажать посланцев Белого дома во Львов с Банковой отрядили министра обороны Умерова и главкома ВСУ Сырского. Последний встречался с делегацией Сената США.

В тот же день Украина заключила с Италией и Канадой двусторонние соглашения о безопасности, аналогичные ранее заключенным с британцами, немцами, французами и датчанами. Во всех этих документах декларируется поддержка Украины до тех пор, пока она не кооптируется в НАТО.

«Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде» – эхом откликнулся НАТО Столтенберг.

Он, хотя и не почтил своей персоной Киев, однако также отозвался на вторую годовщину СВО специальным воззванием, в котором утверждается что «президент Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть дверь в НАТО и лишить Украину права выбирать свой собственный путь. Но он добился прямо противоположного».

Также Столтенберг признал, что ситуация на поле боя «по-прежнему крайне серьезна», а со стороны России нет никаких признаков готовности к миру.

Другие западники не менее воинственны и радикальны в риторике.

«Тот, кто говорит, что поставки оружия продлевают войну, играет на руку Путину» – заявила 24 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок. – Это ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров. Факт в том, уже 731 день мы вместе с международными партнерами неустанно работаем над тем, чтобы в Украине, наконец, наступил мир», – уверяет она.

Передает свою «пасхалку» Москве и Блинкен:

«Война Путина угрожает безопасности США. Соединенные Штаты будут использовать все доступные инструменты, чтобы помешать России».

А зам Блинкена Нуланд конкретизирует шефа: Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты:

«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели [видеть] партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским» – сказала она в эфире телеканала CNN, пообещав, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении России с тем, чтобы вынудить ее «серьезно сесть за стол» переговоров с Киевом на условиях Запада.

Днем ранее Нуланд также решительно отвергла идею «фальшивого мира» на Украине, уточнив, что переговоры с Россией возможны лишь тогда, когда Киев «будет находиться в более сильной позиции».

Про необходимость во что бы то ни стало восстановить на Украине «международную законность», то есть статус-кво, устраивающий Запад, глаголет и премьерка Италии Джордия Мелони.

«Вы боретесь на нашу демократию, за правила, которые родились из пепла Второй мировой. Украина ведет бой за нас всех. Украина победит, именно так, как это произошло здесь в Гостомеле два года назад», – заливался соловьем в Гостомеле канадский премьер Трюдо – тот самый, что не так давно вместе с Зеленским чествовал ветерана СС.

И все это – на фоне принятия 13-го пакета антироссийских санкций ЕС, ударившего по смежникам РФ в третьих странах и 500 новых санкций, связанных со смертью экстремиста Навального.

Объявленный на выходных Байденом 200-страничный санкционный список стал самым крупным однодневным пакетом финансовых ограничений с 24 февраля 2022 года. Среди прочего под санкции попали платежные карты «Мир», на выход которых за пределы РФ теперь можно поставить крест, под санкциями Минфина США и треть российских дата-центров, включая центры обработки данных «Ростелком-ЦОД», 3data, Oxygen, и «Миран».

«Чтобы действительно повлиять на Россию, нам придется предпринять более стратегические действия, которые могут иметь пагубные последствия для глобальной экономики в целом… Нам придется начать принимать более сложные решения и смириться с последствиями, которые будут сопутствовать этим решениям», – предупреждает бывший сотрудник Министерства финансов США Ким Донован.

В общем, коллективный Запад ясно дает понять Кремлю, что переговоров не ждите, и готовится к войне, которая обещает быть долгой.

Рупор деловой Америки Wall Street Journal подтверждает эти выводы: американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России, а также отвергают любую возможность заключения сделок до президентских выборов в США, пишет газета. А New York Times добавляет:

«Украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году».

Смена вех на Западе проявляется не только в решительном отказе от самой идеи переговоров, но и в падении ряда прежних красных линий. Одна из них – желание ограничить применение оружия, переданного Украине, исключительно ее территорией.

«В военном плане это была явная глупость. Введение такого ограничения обошлось очень дорого и также является одной из причин, почему Украина вернулась в оборонительную позицию и пытается отразить российское контрнаступление. Я считаю, что это политическое ограничение было совершенно неправильным», – говорит новый командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.

Новые вводные от генсека НАТО Столтнберга не менее категоричны:

«Киев имеет право наносить удары по РФ за пределами территории Украины. Это включает в себя нанесение ударов по законным военным целям, российским военным объектам за пределами Украины. Это международное право, и, конечно, Украина имеет на это право, чтобы защитить себя».

Отметим, так открыто и прямо подобные вещи проговариваются впервые с начала СВО.

Вряд ли случайно, что в эти же дни немецкий Бундестаг большинством голосов поддержал резолюцию правящей коалиции с призывом к правительству передать Украине дальнобойное оружие, чтобы она «могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком российском тылу».

Если отбросить розовые очки, то становится ясно, что нынешний год будет потрачен Западом на подготовку к решающему рывку в 2025 году, и западники совершенно не настроены дарить России победу и, тем более, выполнять ее требования под силовым давлением.

Да и заявления Зеленского о новом контрнаступлении этим летом – не бравада, а, скорее, спойлер. Как и обещания «сюрпризов» российскому флоту на море. Также с высокой степенью вероятности летом у Украины все-таки появятся давно ожидаемые F16. Поддерживаемые спутниковой и авиаразвдедкой НАТО, они будут не только носителями крылатых ракет, но и воздушным прикрытием для наземных операций и атак морскими дронами.

Эти угрозы прекрасно осознают и в России.

«В условиях тупика на фронте и в стремлении оказать прежде всего политическое давление на противника повышенное внимание будет уделяться политически чувствительным и пропагандистски значимым атакам на тыловые объекты друг друга, всё более смещаясь к «войне городов» в духе Ирано-иракской войны. Так что можно ожидать, что жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры будут возрастать», – пишет директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в свежей статье в журнале «Россия в глобальной политике».

А один из самых влиятельных российских внешнеполитических экспертов Сергей Караганов в своей статье для журнала «Профиль» снова требует нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза, чтобы «сломить волю Запада» с помощью применения «последнего аргумента».

Идея, конечно, заманчивая, но и опасная, ведь в эту игру можно играть вдвоем. Тем более, что даже и без ядерного оружия нынешняя ситуация резко разогрела аппетиты ВПК по всему миру: общемировые военные расходы достигли рекордных 2.2 триллионов долларов. Только в Европе они выросли до 388 миллиардов. Все это не могло не сказаться на прибылях крупнейших военных подрядчиков. Совокупный портфель заказов семи основных корпораций (включая BAE Systems, Leonardo и Saab) вырос до почти 300 млрд долларов.

Таким образом, военная экономика все больше входит во вкус. И глупо надеяться на то, что все это оружие производится на склад. Нет, оно неизбежно будет стрелять. Вопрос лишь, где и когда.

В общем, итог двух лет СВО не очень оптимистичен. Те кто наивно полагал, что со взятием Авдеевки сюжет движется к своему финалу, что провал прошлогоднего контрнаступления ВСУ означает, что Украина выдохлась, а ее спонсоры потеряли волю к победе, могут расслабиться: все еще только начинается.