Вторая волна мобилизации в России неизбежна, – Коц

По мере продвижения российских войск придётся проводить ещё одну волну частичной мобилизации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы вести масштабные наступательные действия, необходимы боевые резервы, которые будут идти следом. Мы видим, что Киев эти боевые резервы готовит, и готовит тщательно. До трех корпусов идет подготовка на Западной Украине подразделений, которые предполагается использовать в качестве частей прорыва на одном из участков нашего фронта.

Пока инициативы у противника ни на одном из направлений нет, инициатива находится у российских войск…

Для того, чтобы вести стратегические какие-то операции, нам, конечно, необходим резерв. И я думаю, что чем дальше, тем больше мы будем говорить о второй волне частичной мобилизации, которая будет призвана занимать эти эшелоны в случае нашего стратегического наступления вглубь территории Украины», – заявил Коц.