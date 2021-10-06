«Второе пришествие» Саакашвили окажется провалом для всего прозападного маргиналитета

06.10.2021 12:37 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Компанию в местах лишения свободы экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в будущем составят военные преступники Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Ряды «сакральных сидельцев» за мировую «демократию» пополнились военным преступником, вором, коррупционером и галстукоедом Михаилом Саакашвили. Как в своё время летел «спасать» Россию уголовник Навальный, Михо, также находящийся в уголовном розыске, оправился «поднимать на ноги Грузию». Но почему планам Саакашвили помешал Путин?

То, что руки Саакашвили по локоть в крови – неопровержимый факт. Конечно же, по собственной воле он бы никогда не вернулся в Грузию, где натворил много беды. Но, как известно, Михо – птица подневольная, а вернее – очередная марионетка Запада. Поэтому поездка галстукоеда в Грузию абсолютно далека от благих целей. Это – указание западных «партнёров» очередному из своих цепных псов, направленное на дестабилизацию ситуации в Грузии. Аналогичную картину мы видели ранее в России в «главной роли» с иноагентом Навальным.

США и англосаксам архинужны борцы за «незалежность», которые сидят в тюрьме – так сказать, «сакральные сидельцы». Зачем? Ответ простой – для того, чтобы остановить процесс сборки Большой России и победить РФ в нынешней, необъявленной, «холодной» войне, которую агрессивно ведёт «демократичный» западный мир. Задачи Запада не меняются: ему нужна слабая Россия – сырьевой придаток. Именно поэтому «партнёры» развалили Советский Союз, превратили в колонии территории Советских Республик, и на этих территориях провели ряд цветных революций и войн.

Нечто подобное они пытались провернуть нынешней зимой в России, грязными руками Навального. Но многонациональный русский народ победил в этом сражении. При этом дело не окончено – коллективному Западу нужен «свой человек», который возглавит Россию. Американо-британская связка продолжает бороться за Навального, вводя в мутную игру новых персонажей за «демократию», коим сейчас выставляют Михо.

Если коллективный Запад додавит грузинских властей и добьётся освобождения Саакашвили, для либералов России это будет сигналом к аналогичному действию по освобождению уголовника Навального.

Мы же прекрасно видим идентичный почерк «партнёров» в деле и с «пациентом», и с «галстукоедом». У обоих уголовников даже есть серьёзно настроенные «боевые подруги». Только, если у Навального эту функцию выполняет его супруга, то в истории с Саакашвили всплыла украинская «слуга народа» – депутат Верховной рады Елизавета Ясько и по совместительству «спутница» Михо (при наличии законной жены!). Ясько призывает грузин бороться за свободу экс-президента Грузии и за будущее страны. Свободу по-саакашвиливски грузины запомнили надолго. Поэтому призывы украинской нардепки должны быть пресечены по всей строгости закона.

Сидя за решёткой, Саакашвили успел состряпать письмецо украинскому «слуге» Зеленскому, который вызвался освобождать Михо. И это понятно, ведь в силу происходящих Зе-вакханалий на Украине, вскрытия антизеленского «ящика Пандоры», преЗЕденту надо срочно перевести стрелки от украинских проблем на освобождение «героя». По традиции камнем преткновения всех прозападных маргиналов становится Россия и Владимир Путин, «личным узником» которого мнит себя Саакашвили.

Действительно, пора давно привыкнуть, что во всех бедах «демократов» и либералов виновата только лишь Россия. И здесь важно упомянуть о том, что занимая высокие государственные посты на Украине, Саакашвили на протяжении многих лет балаболил о том, что «война с Россией усиливается». К своему второму антироссийскому «пришествию» в Грузию Михо готовился основательно.

Между тем, нельзя оставлять незамеченным вот какой момент: Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, что рано или поздно Украина и Грузия присоединятся к НАТО.

«И такая перспектива точно не понравится России», – резюмировал Столтенберг.

Хочется поправить Генсека Альянса и подчеркнуть, что и Украина, и Грузия, и другие оторванные от СССР территории республик, обязательно вернутся под крыло Большой России. Это – вопрос времени.

Что же касается Саакашвили, то перед тем, как возвращаться в Грузию, ему стоило бы вспомнить известную пословицу: Дважды в одну реку не войдёшь. Однажды он уже наворотил кровавых дел в Грузии, нагрел руку на Украине. Но за все злодеяния надо платить. И Саакашвили действительно станет примером для «освободителей» Навального – примером того, что преступник должен сидеть в тюрьме. Точка.

P.S. Близится тот час, когда компанию Навальному и Саакашвили в местах не столь отдалённых составят украинские преступники Порошенко и Зеленский. И тогда «весь цвет» кровавых цветных революций окажется в заслуженном месте.