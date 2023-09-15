Второго раза не будет: Россия успела вернуться на «чёрный континент»

Неожиданно в последнее время всё медиапространство оживила Африка. Нельзя сказать, что там ничего никогда не происходило, но сообщения с «чёрного континента» оставались внизу мировых новостных лент. Почему-то людям по всему миру было больше интересно, что Джо Байден потерял ориентировку, сходя где-то со сцены.

До недавних пор военные перевороты в африканских странах мы расценивали как что-то вроде, чем «бы дитятко в погонах ни тешилось». Мятеж военных в Нигере стал отправной африкано-медийной точкой. На слуху у всех было, что там добывают в немалых объёмах уран. Если брать российское общество, то в нём всегда царило какое-то, мягко говоря, недооценивающее отношение к этому континенту. А ведь это мировая кладовая. Нигер — это небольшая её часть. Из-за куда более напичканной природными ресурсами ДРК (Демократическая Республика Конго – бывший Заир) вышла почти всеафриканская война, в которую были вовлечены в той или иной степени страны, расположенные к югу от экватора.

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Сейчас речь идёт о так называемом Сахеле – государствах, находящихся к югу от Сахары. В Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Чаде у власти с 2020-го «временные правительства». Причём под руководством офицеров, которые совсем недавно командовали контингентами своих стран в войне с исламскими радикалами, посчитавшими себя африканским клоном пресловутого ИГИЛа (* – запрещена в Российской Федерации).

Ни ООНовцы, ни французские военные там ничего сделать не могли. Как показала практика, африканцы могут договариваться только с африканцами. Поэтому объединённые «сахельские» вооружённые силы, когда с помощью оружия, а когда и «военно-полевой» дипломатией – установили относительный мир в регионе.

На волне незамеченной «сахельской» войны даже образовывались государства. Непризнанные. Туареги объявили о создании независимой Исламской Республики Азавад. Но поняв, что против «сахельской» коалиции шансов у них нет, повстанцы пошли на переговоры с центральным правительством Мали, попросив автономию. Особняком в регионе стоит Центральная Африканская Республика.

Там была затяжная гражданская война между мусульманскими и христианскими вооружёнными формированиями. Пришедший впоследствии к власти президент умудрился каким-то образом установить в стране межконфессиональный мир. ЦАР стала своего рода примером для других стран франкоязычной Африки. Не зря же сторонники «военной хунты» в Нигере кроме национальных флагов всюду размахивают российскими триколорами.

Сейчас нигерских военных пугают совместной агрессией армий стран-членов ECOVAS (Экономического сообщества стран Западной Африки). А интересно, кто воевать против Нигера будет? Часть стран ЭКОВАС уже сколотила ещё не ощутимую, правда, дипломатически, коалицию. Другая часть этой же международной организации уже ощутила на себе жесточайшие гражданские войны – Либерия, Сьера-Леоне, Кот-д’Ивуар. А значит, ввязываться в западные авантюры они не будут.

Самыми мощными вооружёнными силами среди стран ЭКОВАС располагает Нигерия. Но нигерийцы сейчас воюют против исламской группировки «Бока Харам», христианских повстанцев Биафры и межконфессиональной «Армии освобождения дельты Нигера». Все три партизанских армии на территории Нигерии ведут войну за минеральные ресурсы, в первую очередь, за нефть. Габон, где военные не согласились с переизбранием на третий срок президента, – член ОПЕК (Организации стран-экспортёров нефти). Это не единственные природные богатства этой страны. Габон – уже не Сахель.

По всему видно, что находящиеся в орбите французского влияния африканские страны выходят из-под опеки бывшей метрополии. Она в пост-колониальный период ничего не дала новообразованным странам. Только выкачивала их недра. Можно привести пример СССР, который и для недружественных для себя государств готовил кадры в своих вузах. Посылал своих специалистов туда же, где они занимались возведением объектов разного назначения. Сегодня Россия возвращается на континент.

Совсем недавно, в конце августа, в Ливии побывала делегация Министерства обороны РФ во главе с заместителем руководителя ведомства Юнус-Беком Евкуровым. Некогда у нас были очень тесные связи с этой страной, в том числе и в военной сфере. Теперь она находится под сильным влиянием Турции. Тем и примечателен этот визит.

Москве есть с кем конкурировать в Африке. Даже не считая бывшие метрополии времён колониальной системы и вездесущие Соединённые Штаты. Очень активен там Китай, который не жалеет средств для вложений в национальные экономики африканских стран. Есть серьёзное влияние Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. Африка – перспективный регион для инвестиций. Не говоря уже о геополитике.

Любая попытка России вернуть своё влияние там натыкается на противодействие со стороны Запада. Классический пример – переговоры между суданскими и российскими властями об открытии в этой стране пункта базирования ВМФ РФ. Палки в колёса Москве постоянно вставлял как Вашингтон, так и Брюссель. Кроме сильного влияния в ЦАР и других странах Сахарской зоны (Сахеля), у Кремля завязались неплохие отношения с Эритреей. Эта бывшая часть Эфиопии является одной из стран, поддерживающих специальную военную операцию на Украине. Примеры можно приводить и далее.

На сегодняшний день среди российских компаний, активно работающих в Африке, стоит назвать «Русал», который не только владеет несколькими месторождениями бокситов на континенте, но и заводами по производству алюминия. Россия и ЮАР являются монополистами в экспорте металлов платиноидной группы. На долю двух стран приходится 90% мировой добычи этих полезных ископаемых.

У «Норникеля» создано совместное с ЮАР предприятие. При участии «Стройтрансгаза» в Судане построен нефтепровод. «Газпром» имеет партнёрские отношения с национальными нефтедобывающими компаниями нескольких африканских стран, в частности, с нигерийской, намибийской и анголезской. С помощью РЖД расширилась железнодорожная сеть, как внутри отдельных государств, так и связывающая одну страну с другой. Список компаний, активно работающих на континенте, достаточно широк.

Главное, чтобы мы не охладели в очередной раз к региону. Как известно, свято место пусто не бывает. Желающих подвинуть нас на континенте, как уже было сказано выше, достаточно много.