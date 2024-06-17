Второго тура проваленного «саммита мира» уже не будет – депутат Рады

После провала в Швейцарии собрать ещё одни «саммит мира» у киевского руководства уже не получится, потому что все поедут говорить с Россией. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чисто логически я понимаю, что второго тура саммита больше не будет. Потому что это логично. Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», – подчеркнул депутат.

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«И зачем Кремлю вторая часть этого саммита, легитимизировать его, если они увидели последствия первого саммита? Все 90% выразились, что без России саммит бесполезен. И это Россия увидела. Вы думаете, они этим не воспользуются? Более того, мы же уже знаем, что Китай и Бразилия пытаются собрать свой саммит, который будет основан действительно на Глобальном Юге, а не на Глобальном Западе. Сто процентов будут туда приглашены и Украина, и Глобальный Запад, я уверен. А вопрос приедут – не приедут – не ко мне, поживем – увидим», – подытожил Шевченко.