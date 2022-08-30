Второй день наступления ВСУ на Херсон: Киев сорвёт референдум?

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Новости Украины

Украинская сторона, с помпой объявив о «начале наступления на Херсон», весьма осторожно комментирует его результаты, а для граждан уже звучат призывы соблюдать режим «информационной тишины» в интересах военных. Киев лишь отчитывается о нанесенных ударах по «скоплению российских военных», складам с оружием и переправах, уничтожение которых по задумке ВСУ должно отсечь группировку РФ от снабжения и подкрепления.

В то же время российские источники оценивают ситуацию оптимистично. Минобороны РФ только что опубликовало свежий отчет, согласно которому ВСУ в ходе наступления потеряли более 1200 военнослужащих, десятки танков, БМП, других бронемашин и пикапов с пулеметами. Сообщается, что в плен взяты пять представителей переброшенной для участия в операции из Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ.

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А вот что пишет военкор Алексей Живов.

«Киев очень прилично огреб вчера вечером и ночью. Половину занятых деревень пришлось оставить. [Вице-премьер Украины] Верещук заявила, что ВСУ якобы прорвали первую линию русской обороны. На самом деле, линия обороны чутка смялась, но потом десант и арта знатно насыпали в обратную сторону. Со всех участков фронта сообщают, что потери ВСУ кратно больше наших. Хотя размер наступления отчасти все же недооценили. Ночью поймали и уничтожили украинскую ДРГ в пригородах Херсона в районе злополучной Чернобаевки. ДРГ, скорее всего, заходила ради создания пиар эффекта, что «ВСУ уже под Херсоном». Зайти к Херсону можно через зеленку и острова в дельте Днепра. Там было бы неплохо усилить патрулирование хотя бы БПЛА и вертолетами. Что касается самого города. С ночи активно работает ПВО. Сбивают многое, но не все. Были прилеты ночью и утром. Визуально по канонаде Херсон все больше похож на Донецк. Но здесь бьют пока только в военные и инфраструктурные объекты. На сам город падают осколки и хвосты. Пока без жертв. Время наступления выбрано идеально. Я и раньше говорил, что боевые действия разгорятся к концу августа. Так и вышло. Киев пытается сорвать подготовку к референдуму и начало школьных занятий. России стоило бы ответить симметричными ударами по украинской инфраструктуре, и наступлением на тех участках фронта, откуда ВСУ сняли технику и людей. Вообще было бы неплохо создать Киеву встречное напряжение», – предлагает Живов.

Замглавы Херсонской ВГА Екатерина Губарева опубликовала съемку центральной части Херсона утром 30 августа – там многолюдно, улицы забиты транспортом.

«Сами видите, что нигде ничего не горит. Мирное небо. Да, изредка слышна работа нашего ПВО», – комментирует Губарева.

Работающий на западные гранты телеканал «Суспильное» публикует фотографии листовок с призывом не получать российские паспорта, которые проукраинские диверсанты расклеивают на улицах Херсона.

«Никакого серьезного наступления ВСУ пока нет. А успехи у Киева есть только в террористической войне. В этом они мировые лидеры. Все эти атаки имеют целью сорвать готовящийся референдум и воссоединении с Россией. Думаю, им реально удастся сорвать его проведение 11 сентября, как планировалось ранее. Но в этом году такой референдум все же состоится», – поясняет российский политолог Сергей Марков.