Второй день ВЭФ-2022. Станет ли Вьетнам вторым после Китая хабом для РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Второй день работы Восточного экономического форума во Владивостоке ознаменовался сразу несколькими мероприятиями, одно из которых – бизнес-диалог «Россия-Вьетнам», собравший вместе на одной площадке представителей власти, деловых кругов и экспертов из двух стран.

Предметом обсуждения стали вопросы двустороннего сотрудничества, возможности для инвестиционного, научного и гуманитарного взаимодействия между странами в контексте главной темы ВЭФ-2022 – «На пути к многополярному миру». Азиатско-Тихоокеанский регион – один из основных центров формирования такого нового миропорядка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Среди участников и гостей бизнес диалога – первый заместитель председателя СовФеда Андрей Яцкин, глава торгпредства РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов, министр инвестиционной политики Сахалинской области Василий Грудев, министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин и другие.

Выступивший сразу после транслировавшегося в записи приветственного слова посла Вьетнама в России Данг Минь Кхоя, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратил внимание на серьезный рост взаимного товарооборота между РФ и СРВ, достигшего $7 млрд. Причем, представитель бизнес-сообщества демонстративно отказался от слова «доллар», назвав его «токсичной валютой» и использовав вместо него «условные единицы» (у. е.)

Эта оговорка кажется случайной лишь на первый взгляд, как и стереотип о том, что расчеты между странами в национальных валютах сложны или даже нереализуемы. Между тем, ряд более крупных, чем вьетнамская, азиатских экономик – речь о КНР и Индии – уже согласились торговать с Россией в национальных валютах. Буквально в день проведения российско-вьетнамского бизнес-диалога агентство Bloomberg со ссылкой на главу компании Алексея Миллера распространило сенсационную новость о том, что «Газпром» полностью дедолларизирует оплату поставок газа в Китай.

Согласно допсоглашению, которое вступает в силу немедленно, теперь расчеты будут идти исключительно в юанях и рублях по принципу 50 на 50. Это серьезный шаг и серьезный сигнал для остальных азиатских стран, в том числе для Вьетнама, и повод для интенсификации переговоров о том, чтобы вьетнамский донг занял очередь в расчетах с рублем вслед за китайским юанем.

Глава РСПП Шохин упомянул в своем выступлении и позитивную для обеих стран семилетнюю практику функционирования зоны свободной торговли между СРВ и Евразийским экономическим союзом. Это соглашение, по словам лидера РСПП, предполагает сократить импортный тариф Вьетнама со странами ЕАЭС до 1% к 2025 году, что поможет активному развитию торговли между сторонами и в разы увеличить товарооборот, подняв его до 10 миллиардов все тех же у.е. Вместе с тем, по мнению главы РСПП, за прошедшие семь лет эту задачу пока выполнить не удалось, однако впереди еще два года.

Тем не менее, за время действия соглашения выросли поставки вьетнамской продукции на рынки ЕАЭС. Российский бизнес заинтересован в наращивании российского экспорта во Вьетнам и повышении в нем продукции с высокой добавленной стоимостью:

«Согласно данным последнего опроса РСПП о наличии барьеров, препятствующих деятельности хозяйствующих субъектов на территории государств-членов Евразийского экономического союза и доступу на рынки третьих стран, не выявлено ни одного в торговле с Вьетнамом», – отметил Шохин.

Также президент РСПП выразил признательность властям Ханоя за их позицию по санкционному вопросу:

«Вьетнам не присоединился к антироссийским санкциям», – предложив поискать такие формы сотрудничества, которые бы минимизировали риски попадания под западные санкции для ведущих дела с Россией вьетнамских бизнесменов.

Среди отраслей, в которых есть все возможности нарастить товарооборот, лидер российского бизнес-сообщества назвал легкую и текстильную промышленность, морские ресурсы, модернизацию железных дорог, совместное судостроение, производство электроники и цифровых технологий, строительство смарт-городов, сотрудничество в области АПК и фудтеха.

При этом, по словам главы РСПП, странам стоит не просто наращивать объемы торговли готовой продукцией и сырьем, но и обмениваться компетенциями для повышения конкурентоспособности в мировой технологической гонке. Развивать механизм зон свободной торговли стоит в формате ЗСТ+, что означает добавление к основным положениям ЗСТ вопросов технического регулирования и стандартизации, взаимного признания сертификации и заключений стандартизации.

Интересные цифры и факты привел в своем выступлении на бизнес-диалоге замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. В частности, по его словам, товарооборот между странами в этой отрасли по итогам 2021 года вырос на 6%, – до более чем 900 миллионов долларов. Сегодня Вьетнам – самый крупный из зарубежных покупателей российской свинины, почти 50% которой идет на экспорт в эту страну ЮВА. На втором месте поставки зерновых – пшеницы, кукурузы, а также детского питания.

По словам Левина, Россия заинтересована в расширении поставок во Вьетнам зерна, а также в увеличении доли на местном рынке экспортируемой мясной продукции и подсолнечного масла.

«Мы заинтересованы в существенном увеличении поставок и видим большой потенциал, в первую очередь, в увеличении наших поставок зерна, потому что это самая крупная статья – пшеница — в импорте Вьетнама, но мы пока еще недостаточно туда поставляем», – отметил Левин.

Кроме того, очень хорошим экспортным потенциалом обладает российское подсолнечное масло, которое во Вьетнаме воспринимается как «премиальный продукт»:

«Мы как один из двух лидеров в области производства и поставок подсолнечного масла, конечно, будем стараться занять достойное место на вьетнамском рынке», — сказал Левин.

Входящий в АФК «Система» лесопромышленный холдинг Segezha Group рассматривает возможность запуска во Вьетнаме своего проекта производства упаковки.

«Если говорить еще об одном варианте развития отношений с Вьетнамом, мы вполне конкретно просчитываем вариант локализации производства нашей бумажной упаковки. Соответствующий опыт у нас есть в других странах. Инвестиционный проект не сильно большой, но он позволит развивать наши отношения», – сообщил участникам бизнес-встречи вице-президент по реализации госпрограмм, устойчивому развитию и лесной политике компании Николай Иванов.

По его словам, возможности для российских лесобумажных товаров на рынках АСЕАН составляют порядка 2,5 миллиардов долларов, из них непосредственно Вьетнама – 250-400 миллионов. Вьетнам заинтересован в поставках из России бумаги, упаковки, стройматериалов.

«Непосредственно рынок Вьетнама по пиломатериалам мы оцениваем в 400-500 тысяч кубометров, что достаточно существенно и для предприятий Сибири, и для Дальнего Востока», – добавил Иванов.

При этом, посетовал бизнесмен, имеющийся потенциал пока что используется российским бизнесом минимально. Скажем, хотя сама Segezha Group в прошлом году экспортировала в страны АСЕАН на 25 миллионов долларов, а в 2022 году планирует увеличить поставки почти в два раза, это все равно недостаточно при потенциале на порядки выше.

Коснулись на бизнес-панели и проблемных вопросов. Как сказал посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой, в этом году объем торговли между двумя странами снизился на 26% и составил 2,2 млрд долларов. При этом экспорт Вьетнама составил 962 млн долларов, снизившись практически на 50%, а импорт из России наоборот, увеличился на 14%, достигнув 1,3 млрд долларов.

Одной из причин снижения объема товарооборота была названа недостаточно развитая транспортная логистика. Потому достаточно символичным выглядит тот факт, что непосредственно в день проведения в рамках ВЭФ-2022 бизнес-встречи «Россия-Вьетнам» из Владивостока отправился первый контейнерный поезд с вьетнамскими грузами с использованием смарт-контрактов. На церемонии присутствовали председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен.

По словам посла Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоя, за последнее время вьетнамское посольство вместе с соответствующими министерствами и ведомствами России активно содействует устранению трудностей в морских и железнодорожных перевозках между Россией и Вьетнамом.

«Мы рады отметить, что недавно логистическая компания Fesco ввела в эксплуатацию регулярный транспортный маршрут Владивосток-Хайфон-Хошимин со временем в пути 9-12 дней, а потом железной дорогой до Москвы. Всего это занимает 25-30 дней», – добавил он.

Смарт-контракты подразумевают заключение электронных договоров с помощью механизмов цифровой безопасности. Все операции с контейнерами производятся автоматически и попадают в систему «Распределенный реестр данных грузовых перевозок» РЖД, благодаря чему пользователи могут отслеживать все этапы перевозки, статус заявок, подачу и осмотр вагонов, отправление и определение местоположения контейнеров.

Эксперты отрасли в один голос уверяют, что использование сервиса смарт-контрактов на маршрутах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона через Владивосток позволит сделать транспортировку грузов по железной дороге максимально прозрачной за счет детального онлайн-контроля перевозочного процесса и формирования цифрового следа для всех операций на станциях отправления, прибытия и в пути следования.

Сенатор Яцкин рассказал об активно продвигаемых отношениях между различными регионами РФ и Вьетнама: Санкт-Петербургом и Хо Ши Мином, Ростовской областью и провинцией Бариа-Вунгтау. Последнему межрегиональному соглашению в областях текстильной промышленности и сельского хозяйства исполнилось уже 22 года. А сегодня, по словам сенатора, Ростовский регион уже направляет бизнес-миссию во Вьетнам:

«Рассчитываем, что мы заключим новое соглашение Ростовского региона с этой провинцией. Это не значит, что другие регионы РФ останутся без этого соглашения», – заявил Яцкин.

Вьетнам рассчитывает, что Россия будет создавать благоприятные условия для вьетнамского бизнеса в области инвестиций на Дальнем Востоке.

«Мы надеемся, что российское правительство и впредь будет создавать благоприятные условия для вьетнамского бизнеса в инвестировании на Дальнем Востоке», – отметил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой, обращаясь к участникам бизнес-диалога.

Подытоживая, стоит сказать, что если хотя бы половина из того, что было сказано на встрече, не останется на бумаге, а обретет плоть и кровь, у Вьетнама есть все шансы стать еще одним крупным хабом для проникновения российского бизнеса в юго-восточную Азию.