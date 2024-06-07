Второй кровавый удар ВСУ за день – на этот раз по Херсонской области

Михаил Рябов.  
07.06.2024 22:50
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Херсон


Вслед за ударом НАТОвскими ракетами по Луганску (57 пострадавших и 4 погибших) украинская армия в пятницу совершила еще одно военное преступление в Херсонской области.

«Число погибших в результате варварского удара боевиков врага по селу Садовое в Голопристанском округе увеличилось до 22 человек. При этом ранены 15 человек, пять из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии», – сообщил губернатор Владимир Сальдо.

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Вслед за ударом НАТОвскими ракетами по Луганску (57 пострадавших и 4 погибших) украинская армия...

Сначала на село была сброшена французская авиабомба, а потом по разбиравшим завалы людям запущена ракета из установки HIMARS.


«Местные жители собрались, чтобы разобрать завалы, и в этот момент украинские ублюдки снова применили «Хаймерс», – сообщает экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Бывшая одесситка телеведущая Юлия Витязева призывает:

«Макрон и Байден, вторые сутки облизыающие в Нормандии Зеленского, наверняка довольны и горды собой… Убейте, пожалуйста, Украину. Просто сделайте так, чтоб это территориальное образование раз и навсегда исчезло со всех карт. Вычистите этот гнойник. Засыпьте его хлоркой. Прижгите его каленым железом. Залейте его антисептиком. Сделайте все, чтобы это, наконец, прекратилось», – требует Витязева от военных.

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