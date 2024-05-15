Второй раз из Чернобыльской зоны русские не уйдут – Мосийчук

Вадим Москаленко.  
15.05.2024 11:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия сейчас «на коне» и полностью владеет ситуацией, поэтому напрасно думать, что Москва будет идти на какие-то переговоры.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сейчас «на коне» и полностью владеет ситуацией, поэтому напрасно думать, что Москва будет...

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 «Я не вижу на сегодня в РФ никаких потуг к мирным переговорам. Они пока на коне, у них пока всё выходит. Они готовят вторжение в Сумскую область, это очевидно, не военная тайна, я не исключаю вторжение в Киевскую область, в том числе с территории Белоруссии. При том им не надо сосредотачивать…многие говорят: они не могут пойти, там недостаточно сил. Так под Харьковом для захвата Харькова тоже недостаточно сил. Но для прорыва, создания неприятного ощущения, необходимости перебрасывания войск – вполне достаточно. На Сумщине побольше.

А на Сумщине будут пытаться выйти на Валки, чтобы отрезать Харьков. В Киевской – второй раз из Чернобыльской зоны никто не уйдёт, если не дай бог, дать её захватить. А Чернобыльская зона – это вот Киев. То есть они будут усиливаться», – поделился опасениями Мосийчук.

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