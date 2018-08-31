Второй раз пленённый: Украина осудила на 4 года бывшего военнопленного

31.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

Украина осудила бывшего военнопленного, которого должна была после обмена 27 декабря 2017 процессуально «очистить».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько месяцев назад у меня состоялся брифинг с бывшим пленником Александром Луценко. Данный гражданин решил вернуться на территорию Украины. Мужчина уведомил все международные организации, что едет домой в Одессу к своим родным и близким. Так вот, хочу отметить, что совсем недавно господина Луценко осудили к четырем с половиной годам лишения свободы. Это при том, что украинская сторона давала слово, процессуально очистить всех лиц обмененных 27.12.2017 года», – написала уполномоченный по правам человека.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что представители украинской стороны Ирина Геращенко издевалась над пленными ополченцами, обещая, что порвёт личные документы и прошения о помиловании.