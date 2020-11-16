Второй тур выборов мэра в Одессе: Голосование за пособников оккупантов аукнулось низкой явкой

16.11.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

По последним данным явка составляет 26%. Таковы позорные для кандидатов результаты на выборах мэра, в которых соревнуются действующий градоначальник Геннадий Труханов и нардеп Николай Скорик.

Да, точные цифры мы узнаем только после официального оглашения результатов ЦИК. И, как мы уже привыкли, они могут оказаться самыми неожиданными, отличающимися от данных экзитполов (стародавня українська традиція). Однако уже понятно, что одесситы проигнорировали торжество абсурда, похожее на выборы в концлагере. Напомним, что и в первом туре проголосовала только треть горожан. И бесполезно списывать это позорище на карантин — если забиты базары, магазины и транспорт, то дело вовсе не в боязни заразиться, а в понимании — за оккупантов не голосуют.

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Хотя, если вспомнить агитацию в соцсетях и грызню адептов Скорика и Труханова — представителей одного «ватного» сегмента — складывалось впечатление, что это будет самое горячее голосование за все годы, проведенные Одессой в составе независимой Украины. А получилась правда жизни. Это как дистанционка и образование. «Ура, 21 век, современные технологии — школьники и студенты будут учиться дома!». А на деле оказалось, что у половины украинских учащихся и педагогов ни интернета, ни компьютеров нет — получи правду жизни! Так и с выборами: «Мы обязаны отдать свой гражданский долг!», — сообщили в соцсетях относительно благополучные буржуа, зависящие от кормушек Скорика и Труханова, а затурканный и занятый выживанием настоящий народ в который раз показал свою правду — 26%.

Вы понимаете, что на всяких шоу типа «Икс-фактор» или «Стать звездой» больше народа голосует?!.

И еще я все-таки не удержусь и отвечу «мастерам» примитивной манипуляции, которые исходились на посты в Фейсбуке вроде «Игнорирующие выборы — равнодушные и предатели». Хочу напомнить этим одесситам один факт об Одессе — 2 мая…

2 мая навсегда разделило мир на «до и после». Звенящую тишину той весны можно было сравнить только с воспоминанием из детства, когда Чернобыль взорвался. Только смерть на землю Одессы принес не несчастный случай, а посланные новой властью убийцы. И шок, от которого до сих пор нельзя прийти в себя. И, тем не менее — следите за числами — 27 мая мэром города стал уже Труханов, которого выбрали вы, «неравнодушные». А 7 июня Порошенко, у которого к тому моменту руки были по локоть в крови, воцарился на президентство. То есть, когда часть одесситов оплакивала погибших, еще часть штурмовала здание городского УВД, чтобы освободить недобитых куликовцев. Когда чудом уцелевшие жертвы массового убийства загремели не в больницы, а в СИЗО, а выживших свидетелей прямо в реанимации «пытали» следователи. Когда обгоревшие, не поддающиеся опознанию тела, еще не были похоронены и лежали в морге… Когда кусок в горло не лез… А вы тогда пошли и расчетливо проголосовали. Так что это вы — предатели.

Поэтому даже не стоит удивляться, что выбранные вами в последствие «слуги народа» называют ваших детей «детьми низкого качества» — преступник к лоху именно так и относится.

И, как выяснилось, две трети одесситов это хорошо понимают.

Я, кстати, уже писала, что разворачиваемое шоу — о чем 26% красноречиво и говорят! — это не для наивных избирателей, а для людей из кормушки, их родственников, стоящих за кандидатами групп влияния.

Итак, что мы имеем. Накануне, в день тишины депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Богдан Гиганов сообщает: «Глава, Заместитель и Секретарь Городской избирательной комиссии сбежали с места работы, забрав с собой печать и ключевые документы!». Однако утром избирательные участки начинают работать. Здание, в котором находится территориальная избирательная комиссия, а также три избирательных участка, «минируют» неизвестные. Силовики блокируют ТИК и ищут бомбу. Естественно, не находят. Лишь в разгар голосования — какая-то дичь! — вместо «сбежавшего с печатью» главы Центральная избирательная комиссия назначает нового председателя. Его долго ждут. Долго голосуют за его кандидатуру. И все это под аккомпанемент пасущихся под зданием ТИК титушек. Кстати, первыми все эти нарушения находят, понятное дело, доверенные люди Скорика и его сослуживцы по ОПЗЖ, а сам Скорик заявляет, что выборы могут быть сорваны. «Очевидно, что ОПЗЖ заинтересованы в полной дестабилизации процесса выборов», — комментируют происходящее в избирательном штабе Труханова.

Кукушка хулит петуха за то, что хулит он кукушку.

И только одни факт остается неоспоримым — позорно низкая явка.

А лично я, когда речь идет о повторных голосованиях, пересчете голосов, судах и судебных издержках, акциях по «минированию-разминированию», купленных телеэфирах и рейтингах, заказных статьях, сетевых подпевалах и нанятых титушках, всегда думаю: какие же это огромные деньги! В нищей, вымирающей стране! Как думаете, ваши избранники их потом хозяевам отдадут (вернут в свои карманы) или на ваше светлое будущее потратят, а, неравнодушные?