Второй уклонистский фронт: украинцы поднялись на бунты против своего государства

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Вот уже вторые сутки как украинцы, прильнув к мониторам домашних компьютеров, следят за тем, как горстка безрассудно смелых соотечественников заблокировала варшавский филиал паспортного сервиса ГП «Документ».

Отчаявшиеся люди требуют выдать им уже оплаченные загранпаспорта

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Эта эпическая история достойна экранизации ее каким-нибудь Ридли Скоттом. Почти что 300 спартанцев на новый лад.

«Отдай документы. За*бала. Иди в свою Украину и сама, бл*ть, служи»: кричат в адрес работницы паспортного сервиса в Варшаве на одном из завирусивщихся в Сети роликов.

При этом в самом ГП «Документ» уверяют, что мужчинам документы не выдают якобы потому, что «система не работает». Однако дети и женщины при этом свои паспорта забирают без проблем.

Огромные очереди из мужчин призывного возраста в центрах выдачи украинских паспортов в Варшаве выросли после принятия Радой нового закона о мобилизации, в котором прописано ограничение на получение паспортов зарубежным уклонистам. А таковыми, с легкой руки украинских депутатов, стали миллионы сограждан, очутившиеся по разным причинам за пределами Украины и не желающие возвращаться обратно для уточнения своих данных в военкоматах.

А началось все с неосторожного выступления в СММ Кулебы иностранных дел. Министр анонсировал новый порядок предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей и допустил, что украинские консульства приостановят оформление документов для этой категории граждан.

«Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает. Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно», — заявил Кулеба.

И уже через пару дней киевский сайт «Зеркало недели» сообщил, что МИД Украины распорядился с 23 апреля прекратить на неопределенный срок оказание консульских услуг для находящихся за рубежом мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Единственное исключение – оформление документов для возвращения назад на Украину. Ограничения будут действовать, пока МИД не получит разъяснения положений закона об ужесточении мобилизации.

Происходящее в Польше – лишь вершина айсберга тех бунтов по всей Европе, которые вызвало решение об отказе выдавать паспорта. Просто в Варшаве это так наглядно лишь потому, что там работает филиал паспортного сервиса и люди имеют возможность собираться в больших количествах в одном месте.

Правозащитники голосят, что принятое МИДом решение ограничить украинских мужчин в праве получать консульские услуги за рубежом – это нарушение прав человека.

«Незаконное приостановление консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет затрагивает не только более 1 000 000 украинских мужчин-беженцев за границей, но и несколько миллионов украинских мужчин, которые являются постоянными жителями или двойными гражданами зарубежных стран. Все они наказаны и на них оказывается давление со стороны Зеленского, который сам уклонялся от мобилизации во время войны на Донбассе, чтобы они вернулись в Украину и были мобилизованы для войны. Они не могут поехать в Украину или продлить в украинских консульствах украинские паспорта и водительские права, а также получить украинские свидетельства о браке и рождении, а также нотариальные услуги, такие как доверенности, наследование, завещания, заверение подлинности копий документов, проверка судимости и т. д. И самопровозглашенные сторонники Украины хранят полное молчание о таких незаконных действиях и нарушениях прав миллионов украинцев, в том числе с двойным гражданством западных стран», – возмущается в соцсети украинский ученый из Канады Иван Качановский,

Таким нехитрым образом миллионы украинцев мало того, что автоматом делаются преступниками, так еще и сознательно выталкиваются за пределы Украины. Этот нюанс подметил даже экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

«Отказ в консульских услугах отрежет украинцев на 10 лет от страны. Кто успеет сейчас, получит паспорт, а кто не успеет, он на него плюнет и получит паспорт другого государства. И вы потеряете целое поколение», – пригрозил он коллегам с парламентской трибуны.

Впрочем, на стадо «слуг» из монобольшинства этот спич, похожий на отчаянный глас вопиющего в пустыне, не произвел никакого впечатления. Собаки лают, а караван мобилизации идет, не останавливаясь. Дошло до того, что повестки присылают мертвым, как это случилось с покойным редактором киевского футбольного сайта Артемом Франковым.

Что интересно – эксцесс не смутил организаторов рекрутинга. Они лишь пожали плечами, отделавшись отпиской, мол, ну да, а что тут такого – мертвые могут получить повестку, потому что не потрудились прийти и обновить свои данные. Задача на логику: а как именно мертвый может обновить свои данные?

Сегодня на Украине наступил такой момент, что ее граждане массово готовы рисковать жизнью, что бы не попасть в руки военкомов. Люди готовы отказаться от гражданства, только что бы выжить, а тысячи людей ежедневно ищут любые способы чтобы только покинуть страну.

«Украина, Тиса – река уклонистов пытающихся сбежать от мобилизации со смертельным риском для жизни. Их ловля приобретает масштаб спецоперации. Задействованы дефицитные силы и средства, цена мобилизации и затраты на ловлю украинцев многократно возрастает, она уже напоминает второй фронт, только в тылу, на западной границы», – свидетельствует еще один депутат Рады Артем Дмитрук.

К отлову уклонистов на Украине подключили даже вертолеты.

Неудивительно, что уклонисты – с недавних пор вторая по значимости головная боль киевского режима после поиска денег на войну. И озабоченность этой темой понятна: Киеву доходчиво объяснили, что обеспечивать себя солдатами Украина должна сама, поставив выделение военной помощи в зависимость от ужесточения законодательства о мобилизации.

Проблема лишь в том, что желания самих украинцев никто не спрашивает. А те бегут из страны. Как свидетельствует украинская же погранслужба – ежедневно до десяти уклонистов пытаются уехать по поддельным документам. 150 украинцам ежедневно отказывают в пересечении границы. Больше всего попыток незаконного выезда фиксируют на границе с Молдавией и Румынией.

Официально названа даже «черная такса», которую уклонисты платят контрабандистам и помогалам на границе.

«Когда задерживаются нарушители, с ними проводится фильтрация, чтобы установить организаторов, установить, каким способом организаторы пытались их переправить через границу, выяснить другие детали, в том числе, конечно, спрашиваем, какую сумму денег они платили организаторам такого незаконного путешествия. Как правило, расценки, которые люди платят этим преступным элементам, варьируются от $3 тыс. до $10 тыс.», — признался спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Среди наиболее резонансных побегов из Украины последнего времени: в Закарпатье, как пишет местный журналист Виталий Глагола, уклонист надел форму пограничника, чтобы вместе с друзьями незаметно сбежать в Венгрию вблизи села Дыйда. По словам журналиста, трюк с переодеванием переправщики начали использовать для усложнения работы пограничников.

Резонанс приобрели публичные заявления ветерана войны с ампутированными ногами Олега Симороза, которого пограничники не хотели выпускать из Украины, требуя у него справку о том, что он инвалид.

«Прохожу границу. Даю паспорт и военный билет, где указано, что «снят с воинского учета». Господин пограничник: «А есть медицинские документы?» Я: показываю на нижние конечности. Пограничник: «Нет, ну я вижу, но все равно», – рассказал Симороз.

А на Закарпатье пограничники задержали пятерых мужчин (двое выходцев с Донбасса и трое из Киевской, Херсонской и Николаевской областей), которые пытались попасть в Румынию по поддельным удостоверениям волонтеров «Красного Креста».

Те же бедолаги, которым не повезло убежать, рискуют оказаться на месте закарпатца-эпилептика, признанного военно-врачебной комиссией годным к службе, схваченного на улице для доставки в военкомат и умершего от припадка по дороге прямо в военкоматовском «бусике».

Этот вопиющий случай приобрел такой резонанс, что заставил для вида почесаться украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и возбудить уголовное дело. Впрочем, даже если конкретным исполнителям что-то и влетит, запущенный маховик это не остановит.

И таких случаев, как в Закарпатье, – десятки по всей стране. Люди погибают, становятся инвалидами еще даже не доехав до фронта.

Уже когда материал готовился к публикации стало известно, что Кабмин Шмыгаля поставил жирную точку в вопросе получения загранпаспортов. Согласно этому документу, украинцы мужского пола призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами страны за несколькими исключениями. Ну, если у вас жена или ребенок – инвалиды.

Но и получение этого статуса в нынешних условиях тот еще квест, а если статус получен ранее, его будет нужно заново переподтверждать. Мышеловка захлопнулась окончательно.