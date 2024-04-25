Второй уклонистский фронт: украинцы поднялись на бунты против своего государства

Роман Рейнекин.  
25.04.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Авторская колонка, Война, Дзен, Мобилизация, Общество, Скандал, Украина


Вот уже вторые сутки как  украинцы, прильнув к мониторам домашних компьютеров, следят за тем, как горстка безрассудно смелых соотечественников заблокировала варшавский филиал паспортного сервиса ГП «Документ».

Отчаявшиеся люди требуют выдать им уже оплаченные загранпаспорта

Вот уже вторые сутки как  украинцы, прильнув к мониторам домашних компьютеров, следят за тем,...

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Эта эпическая история достойна экранизации ее каким-нибудь Ридли Скоттом. Почти что 300 спартанцев на новый лад.

 «Отдай документы. За*бала. Иди в свою Украину и сама, бл*ть, служи»: кричат в адрес работницы паспортного сервиса в Варшаве на одном из завирусивщихся в Сети роликов.

При этом в самом ГП «Документ» уверяют, что мужчинам документы не выдают якобы потому, что «система не работает». Однако дети и женщины при этом свои паспорта забирают без проблем.

Огромные очереди  из мужчин призывного возраста в центрах выдачи украинских паспортов в Варшаве выросли после принятия Радой нового закона о мобилизации, в котором прописано ограничение на получение паспортов зарубежным уклонистам. А таковыми, с легкой руки украинских депутатов, стали миллионы сограждан, очутившиеся по разным причинам за пределами Украины и не желающие возвращаться обратно для уточнения своих данных в военкоматах.

А началось все с неосторожного выступления в СММ Кулебы иностранных дел. Министр анонсировал новый порядок предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей и допустил, что украинские консульства приостановят оформление документов для этой категории граждан.

«Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает. Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно», — заявил Кулеба.

И уже через пару дней  киевский сайт «Зеркало недели» сообщил, что МИД Украины распорядился с 23 апреля прекратить на неопределенный срок оказание консульских услуг для находящихся за рубежом мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Единственное исключение  – оформление документов для возвращения назад на Украину. Ограничения будут действовать, пока МИД не получит разъяснения положений закона об ужесточении мобилизации.

Происходящее в Польше – лишь вершина айсберга тех бунтов по всей Европе, которые вызвало решение об отказе выдавать паспорта. Просто в Варшаве это так наглядно лишь потому, что там работает филиал паспортного сервиса и люди имеют возможность собираться в больших количествах в одном месте.

Правозащитники голосят, что принятое МИДом решение ограничить украинских мужчин в праве получать консульские услуги за рубежом – это нарушение прав человека.

«Незаконное приостановление консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет затрагивает не только более 1 000 000 украинских мужчин-беженцев за границей, но и несколько миллионов украинских мужчин, которые являются постоянными жителями или двойными гражданами зарубежных стран.  Все они наказаны и на них оказывается давление со стороны Зеленского, который сам уклонялся от мобилизации во время войны на Донбассе, чтобы они вернулись в Украину и были мобилизованы для войны.

Они не могут поехать в Украину или продлить в украинских консульствах украинские паспорта и водительские права, а также получить украинские свидетельства о браке и рождении, а также нотариальные услуги, такие как доверенности, наследование, завещания, заверение подлинности копий документов, проверка судимости и т. д.  И самопровозглашенные сторонники Украины хранят полное молчание о таких незаконных действиях и нарушениях прав миллионов украинцев, в том числе с двойным гражданством западных стран», – возмущается в соцсети украинский ученый из Канады Иван Качановский,

Таким нехитрым образом миллионы украинцев мало того, что автоматом делаются преступниками, так еще и сознательно выталкиваются за пределы Украины. Этот нюанс подметил даже экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

«Отказ в консульских услугах отрежет украинцев на 10 лет от страны. Кто успеет сейчас, получит паспорт, а кто не успеет, он на него плюнет и получит паспорт другого государства. И вы потеряете целое поколение», – пригрозил он коллегам с парламентской трибуны.

Впрочем, на стадо «слуг» из монобольшинства этот спич, похожий на отчаянный глас вопиющего в пустыне, не произвел никакого впечатления. Собаки лают, а караван мобилизации идет, не останавливаясь. Дошло до того, что повестки присылают мертвым, как это случилось с покойным редактором киевского футбольного сайта Артемом Франковым.

Что интересно – эксцесс не смутил организаторов рекрутинга. Они лишь пожали плечами, отделавшись отпиской, мол, ну да, а что тут такого – мертвые могут получить повестку, потому что не потрудились прийти и обновить свои данные. Задача на логику: а как именно мертвый может обновить свои данные?

Сегодня на Украине наступил такой момент, что ее граждане массово готовы рисковать жизнью, что бы не попасть в руки военкомов. Люди готовы отказаться от гражданства, только что бы выжить, а тысячи людей ежедневно ищут любые способы чтобы только покинуть страну.

«Украина, Тиса – река уклонистов пытающихся сбежать от мобилизации со смертельным риском для жизни. Их ловля приобретает масштаб спецоперации. Задействованы дефицитные силы и средства, цена мобилизации и затраты на ловлю украинцев многократно возрастает, она уже напоминает второй фронт, только в тылу, на западной границы», – свидетельствует еще один депутат Рады Артем Дмитрук.

К отлову уклонистов на Украине подключили даже вертолеты.

Неудивительно, что уклонисты – с недавних пор вторая по значимости головная боль киевского режима после поиска денег на войну. И озабоченность этой темой понятна: Киеву доходчиво объяснили, что обеспечивать себя солдатами Украина должна сама, поставив выделение военной помощи в зависимость от ужесточения законодательства о мобилизации.

Проблема лишь в том, что желания самих украинцев никто не спрашивает. А те бегут из страны. Как свидетельствует украинская же погранслужба – ежедневно до десяти уклонистов пытаются уехать по поддельным документам. 150 украинцам ежедневно отказывают в пересечении границы. Больше всего попыток незаконного выезда фиксируют на границе с Молдавией и Румынией.

Официально названа даже «черная такса», которую уклонисты платят контрабандистам и помогалам на границе.

«Когда задерживаются нарушители, с ними проводится фильтрация, чтобы установить организаторов, установить, каким способом организаторы пытались их переправить через границу, выяснить другие детали, в том числе, конечно, спрашиваем, какую сумму денег они платили организаторам такого незаконного путешествия. Как правило, расценки, которые люди платят этим преступным элементам, варьируются от $3 тыс. до $10 тыс.», — признался спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Среди наиболее резонансных побегов из Украины последнего времени: в Закарпатье, как пишет местный журналист Виталий Глагола, уклонист надел форму пограничника, чтобы вместе с друзьями незаметно сбежать в Венгрию вблизи села  Дыйда. По словам журналиста, трюк с переодеванием переправщики начали использовать для усложнения работы пограничников.

Резонанс приобрели публичные заявления ветерана войны с ампутированными ногами  Олега Симороза, которого пограничники не хотели выпускать из Украины, требуя у него справку о том, что он инвалид.

«Прохожу границу. Даю паспорт и военный билет, где указано, что «снят с воинского учета». Господин пограничник: «А есть медицинские документы?» Я: показываю на нижние конечности. Пограничник: «Нет, ну я вижу, но все равно», – рассказал Симороз.

А на Закарпатье пограничники задержали пятерых мужчин (двое выходцев с Донбасса и трое из Киевской, Херсонской и Николаевской областей), которые пытались попасть в Румынию по поддельным удостоверениям волонтеров «Красного Креста».

Те же бедолаги, которым не повезло убежать, рискуют оказаться на месте закарпатца-эпилептика, признанного военно-врачебной комиссией годным к службе, схваченного на улице для доставки в военкомат и умершего от припадка по дороге прямо в военкоматовском «бусике».

Этот вопиющий случай приобрел такой резонанс, что заставил для вида почесаться украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и возбудить уголовное дело. Впрочем, даже если конкретным исполнителям что-то и влетит, запущенный маховик это не остановит.

И  таких случаев, как в Закарпатье, – десятки по всей стране. Люди погибают, становятся инвалидами еще даже не доехав до фронта.

Уже когда материал готовился к публикации стало известно, что Кабмин Шмыгаля поставил  жирную точку в вопросе получения загранпаспортов. Согласно этому документу, украинцы мужского пола призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами страны за несколькими исключениями. Ну, если у вас жена или ребенок – инвалиды.

Но и получение этого статуса в нынешних условиях тот еще квест, а если статус получен ранее, его будет нужно заново переподтверждать. Мышеловка захлопнулась окончательно.

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