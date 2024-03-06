Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области

Анатолий Лапин.  
06.03.2024 14:18
  (Мск) , Курск
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Железногорском районе Курской области.

Об этом в своем блоге сообщил губернатор Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Железногорском районе Курской области. Об этом в...

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В это время на территории предприятия работали спасатели и профильные службы.

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте», – сообщил губернатор.

Ранее в районе была запущена система оповещения о ракетной опасности.

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