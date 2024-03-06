Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области
06.03.2024 14:18
(Мск) , Курск
Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Железногорском районе Курской области.
Об этом в своем блоге сообщил губернатор Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
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В это время на территории предприятия работали спасатели и профильные службы.
«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте», – сообщил губернатор.
Ранее в районе была запущена система оповещения о ракетной опасности.
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