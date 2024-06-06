«Второй Усик» – или будет реально воевать? Популярный украинский писатель вступил в Нацгвардию

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Популярный у националистической молодежи на Украине писатель Сергей Жадан вступил в ряды 13-й бригады Нацгвардии «Хартия».

Об этом Жадан сообщил на своей странице в запрещенном в РФ Facebook.

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«Вступил в ряды 13 бригады НГУ «Хартия». Прохожу обучение. Служу украинскому народу», – написал он.

Сложно сказать, действительно ли один из наиболее статусных представителей нынешней украинской интеллигенции реально пошел воевать или же это какой-то трюк и красивый рекламный жест, как когда-то с боксером Усиком, вступившим в тероборону, но так нигде и не воевавшим.

Несколько слов о Жадане. Это действительно талантливый и достаточно тиражный по украинским меркам писатель и музыкант ( фронтмен группы с харьковскими корнями “Собаки в космосе”) – уроженец Старобельского района Луганщины. Именно по этой причине он эксплуатирует в своем творчестве не сельско-шароварные, а урбанистические мотивы больших городов восточной Украины. В частности, по его самому известному роману «Ворошиловград» на Украине во времена Порошенко даже сняли фильм.

В разное время Жадан позиционировал себя по-разному. Заигрывал с левыми, в частности, с украинскими анархистами. Потом поддержал Майдан и так же заигрывал с правосеками. При этом он всегда оставался хорошо вписан в актуальные тенденции либерального западного мейнстрима, представляя украинскую культуру «на экспорт».

В прошлом году Жадан стал лауреатом престижной премии Курта Тухольского – от «Шведского PEN-клуба», которую вручают за «особый вклад в свободу слова». Организаторы премии не скупились на дифирамбы лауреату и аттестовали его в качестве «одного из важнейших и самых выразительных голосов украинской литературы» и «голоса свободной Украины».