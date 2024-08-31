Второй в президентском рейтинге Молдовы кандидат потребовал не подстрекать Россию

Молдова не должна вовлекаться в военные конфликты и размещать чужие военные базы на своей территории. Об этом в эфире программы «Истина» на телеканале TVC-21 заявил бывший генпрокурор Александр Стояногло, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Молдовы, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает неуместными любые декларации молдавских политиков относительно конфликта на территории Украины, поскольку, по его мнению, этот конфликт очень скоро будет разрешён без учёта мнения молдавских политиков.

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«Все наши сегодняшние декларации в равной степени мешают разрешению этого конфликта, потому что я не вижу нашего места в этом. Да, мы высказались в целом по этому процессу. Мне жаль, что Молдова не выходила ни с какими инициативами по мирному урегулированию этого конфликта, потому что есть площадки, где мы могли бы высказать эти инициативы. Вместо этого мы продолжаем ту же милитаристскую риторику, и таким образом подбиваем и одну, и вторую сторону на то, чтобы этот конфликт продолжался. Это абсолютно неуместно», – считает Стояногло.

Бывший генпрокурор не видит никакой опасности вторжения России на территорию Молдовы, чем стращают представители правящей партии.

«Для этого нет абсолютно никаких предпосылок – ни политических, ни экономических, ни других. Единственное, что меня беспокоит – чтобы мы сами не втянулись в этот процесс за счёт нашей чрезмерно активной позиции. Я имею в виду размещение на нашей территории каких-то баз или военных учений – то есть вещи, которые противоречат статусу нейтралитета страны. Это сегодня статус-кво. И этот статус-кво никто не имеет права нарушать, потому что это вопрос безопасности наших граждан», – уверен Стояногло.

По его словам, Молдова не должна вовлекаться в чужие военные конфликты и предоставлять свою территорию для чьих-либо военных баз.

«Я не хочу, чтобы в Молдове размещались военные базы. Я не хочу, чтобы Молдова вовлекалась в военные конфликты. Я не хочу, чтобы наши парни гибли в этих конфликтах. Я думаю, что этого не хочет ни один гражданин нашей страны. Поэтому наша задача – не обсуждать этот конфликт в таком вот опять геополитическом ключе. Если можем инициировать какие-то мирные процессы и какую-то площадку – давайте будем это делать. Поверьте, Украина и Россия решат этот вопрос без нас», – заключил Александр Стояногло.

Согласно опросу общественного мнения, проведённому компанией Watchdog, Александр Стояногло занимает второе место в рейтинге предпочтений избирателей с результатом 9,9%. У действующего президента Майи Санду рейтинг составляет 35,5%.