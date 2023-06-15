Второй волны мобилизации не будет – на контракт перейдут добровольцы

Перевод на контракт добровольцев и ЧВК позволит избежать второй волны мобилизации, но ее реальная необходимость будет понятна по окончанию больших боев, которые сейчас развернулись в зоне СВО.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно очевидно, что вместо мобилизации руководство страны взяло курс на увеличение контрактов. Российская армия должна быть больше. Осенью прошлого года у нас возник парадокс: население России в 150 миллионов человек, примерно в пять раз больше, чем население Украины, а численно армии в два раза меньше. Именно поэтому были отступления в Харьковской области, и Херсон нам пришлось сдать. Пойти по пути мобилизации, с моей точки зрения, решение было принято слишком поздно. Нужно было весной её проводить, тогда не было бы вот этих больших отступлений. Но мобилизация, как мы знаем, оказалась политически такой сложной, очень нагрузочной. Поэтому руководство страны пошло по пути, что лучше, чем мобилизовывать и платить деньги, не мобилизовывать и все равно платить. А с добровольцев спрос больше, и общество не напрягается таким образом», – пояснил Марков.

Вместе с тем, полностью исключать второй волны частичной мобилизации нельзя. Эффективность добровольческих подразделений в сотрудничестве с Минобороны РФ известна только на примере ЧВК «Вагнер», и других примеров в публичной плоскости нет.

«Мы пока не можем однозначно об этом сказать. Я могу сказать, у нас всем хороши ЧВК «Вагнер», чеченский спецназ «Ахмат», которые очень эффективно работают и довольно много. Но мы же про другие ничего не слышали. Поэтому у нас пока однозначного ответа нет. Есть такое понятие – порядок бьёт класс, что означает: слаженная команда с жёсткой дисциплиной выполняет задачу лучше, чем группа таких суперпрофессионалов и мастеров. Поэтому всё-таки нужно повториться: консолидация и дисциплина – это главное, что делает собственно из толпы вооруженных мужиков армию. По этому пути без сомнения надо идти», – заключил эксперт.