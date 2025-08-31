«Второй Ялты» не будет: отечественную войну нельзя завершить империалистической сделкой
Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами в Пекине не станет «второй Ялтой», как об этом пишут некоторые СМИ.
Об этом дипломат в отставке Михаил Демурин заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не склонен бросаться такими терминами. Ялты больше не будет никогда, потому что нет таких участников. Если по-серьезному находить исторические параллели, то нужно отдавать себе отчет в том, что Ялта это была встреча держав, которые были близки к совместной победе над нацизмом. Эти государства руководствовались разными соображениями в этой борьбе, но превалировала антифашистская направленность этого союза. И у Советского Союза было глобальное влияние», – отметил Демурин.
Точно так же, по его мнению, «второй Ялтой» не стал саммит лидеров России и США на Аляске.
«Вот все говорили, Анкоридж — это тоже какая-то Ялта. А Америка там кто? Страна-победитель? А мы кто? Страна-победитель? Нет, мы еще не победители пока. Эта война отечественная и антифашистская. И в этом смысле антиимпериалистическая. Потому что империалисты влезли на наши земли. Нельзя завершить антифашистскую, отечественную войну империалистической сделкой», – заключил Демурин.
