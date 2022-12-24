Вторжение, ДРГ, поглощение за долги… Что планирует Польша на Украине

24.12.2022  12:40 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Польша, Украина


Польша рассматривает массу вариантов, каким образом забрать западные части Украины.

Об этом в эфире «Соловьёв live» заявил председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша рассматривает массу вариантов, каким образом забрать западные части Украины. Об этом в эфире...

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«Это один из пяти – десяти сценариев [вторжение на территорию Украины], которые просчитывают польские аналитики, связанные с НАТО, ЕС различные аналитические центры. Это один из сценариев.

Не самый радужный для Польши, грозит прямым военным столкновением с РФ на территории Украины и гораздо большими потерями, которые, поверьте, польское общество, особенно либеральная часть, такая панъевропейская часть, против которой борется Качиньский, его клан, его режим в Польше, они не воспримут его с восторгом», – заявил Кривошеев.

Он отметил, что самый удобный и комфортный вариант – медленное поглощение украинской государственности и капитала за долги.

«Гораздо более комфортный сценарий, который прорабатывается и просчитывается – это такое медленное поглощение Украины, украинской государственности, украинского человеческого ресурса и капитала за долги. Вот этот план сейчас самый главный, он на столе.

Хотя, ни один другой план и сценарий с повестки не сбрасывается, в том числе и сценарий агрессии против Белоруссии под чужим флагом, ДРГ с возможным захватом одного или нескольких райцентров с этническим большинством наших белорусских поляков якобы с целями их защиты. То же самое на Украине», – добавил эксперт.

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