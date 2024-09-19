Вторжение на Курщину оправдалось. Теперь можем требовать больше оружия – оборонный комитет Рады

Вторжение в Курскую область позволило Украине не просить, а требовать от Запада больше оружия и денег. Об этом в интервью РБК-Украина заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторых целей украинская сторона не достигла, но некоторые абсолютно очевидны. Во-первых, появился политический аргумент для того, чтобы требовать у наших западных партнеров – подчеркиваю требовать, а не просить более активную, решительную, энергичную помощь. Потому что они нас постоянно пугают этими условными «красными линиями». Так вот, заход на территорию врага, на территорию Российской Федерации – это уже самая «красная» из всех «красных линий». И ничего чрезвычайного не произошло», – сказал депутат.

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«Во-вторых, Украина продемонстрировала возможность проводить достаточно эффективные, очень удачные наступательные операции. Ну и в-третьих, да, русские практически не перебрасывали ни одного соединения, ни одной военной части полноценной, полнокровной из Донецкой области, в частности с Покровского направления. А Россия вынуждена использовать свои ресурсы, которые находятся в тылу, свои резервы, которые находятся в тылу. Это и новосформированные корпусы, которые они планировали использовать в будущих наступательных операциях, и бригады, которые находились на восстановлении боеспособности, и могли быть направлены на другие направления, усилить войска. Так что, в принципе, эту операцию отчасти уже можно считать оправданной», – заявил Рахманин.