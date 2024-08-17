Вторжение на Курщину продолжается на фоне катастрофы для ВСУ на Донбассе, – Мосийчук
Наступление ВСУ на Курскую область России сопровождает мощная информационная кампания западных пиарщиков. Это делается для того, чтобы показать накануне президентских выборов в США, что находящиеся у власти демократы не зря вливают колоссальные средства в Украину. А киевскому режиму это выгодно, чтобы отвлечь внимание от катастрофы, которая складывается для ВСУ на Донбассе.
Об этом в интервью украинскому пропагандисту Виталию Дикому заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это слабо компенсирует то, что происходит с Покровском. Несоизмерима потеря Покровска с приобретениями в Курской области.
Поэтому возникает у многих вопрос – а не является ли Курский рейд Вооруженных сил дымовой завесой того, что происходит на Донбассе – катастрофы военной на Донбассе, я иначе это назвать не могу. Для нашей страны — это катастрофа.
А не делается ли этот рейд с целью получить выгоду одному из кандидатов на выборах в США? Демократы хотят показать избирателям, что, помогая Украине, они не выбрасывают деньги на ветер, что есть военные успехи, – посмотрите, мы не зря вкладывались.
Весь Курский рейд сопровожден серьезнейшей информационной составляющей на мировом уровне. Этим занимаются пиарщики не уровня дворовых команд или черных технологов Офиса президента, а пиарщики мирового уровня», – заявил Мосийчук.
Спасибо!
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