Украина потеряла управление войсками в Курской области, а вся операция вторжения оказалась провальной.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переводя на язык военных, называется потеря управления. Потеря управления — это дальше катастрофа, разлом. И то, что возможно там есть какие-то такие гипотезы что ряд событий, которые мы наблюдали на прошлой неделе, это такой информационный спин, это из серии «Не смотрите наверх». Какие задачи? Ведь еще в августе, если вы помните, мы говорили о том, что, если это была только рейдовая операция, можно было бы снять шляпу, да, все выглядело максимально эффективно, но задержаться там на 8 месяцев – это из серии подсчитали, прослезились.

Тем более учитывая то, что там сточены были улучшенные более боеспособные бригады ВСУ, которые были хорошо и техникой укомплектованы и подготовлены должным образом. Тысячи человеческих жизней. И что взамен? Что Курская область стала козырной картой? Нет, эти карты сгорели. Что это затормозило натиск российских войск на Донбасс? Нет.