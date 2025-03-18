Вторжение на Курщину войдет в историю как неудачная авантюра – Золотарев
Украина потеряла управление войсками в Курской области, а вся операция вторжения оказалась провальной.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Переводя на язык военных, называется потеря управления. Потеря управления — это дальше катастрофа, разлом. И то, что возможно там есть какие-то такие гипотезы что ряд событий, которые мы наблюдали на прошлой неделе, это такой информационный спин, это из серии «Не смотрите наверх». Какие задачи? Ведь еще в августе, если вы помните, мы говорили о том, что, если это была только рейдовая операция, можно было бы снять шляпу, да, все выглядело максимально эффективно, но задержаться там на 8 месяцев – это из серии подсчитали, прослезились.
Тем более учитывая то, что там сточены были улучшенные более боеспособные бригады ВСУ, которые были хорошо и техникой укомплектованы и подготовлены должным образом. Тысячи человеческих жизней. И что взамен? Что Курская область стала козырной картой? Нет, эти карты сгорели. Что это затормозило натиск российских войск на Донбасс? Нет.
Покровск не сдали? Ну только под Покровском, Мирноград, Селидово потеряли, Угледар потеряли, Доброполье потеряли. Продолжать? Если посмотреть по карте, то там сотни квадратных километров. Стоило ли оно того? Потому что дальше из блестящей рейдовой операции оно плавно превращается в то, что историки назовут авантюрой», – заявил Золотарев.
Здесь политолог ошибся Доброполье и Мирноград [Димитров] пока остаются под украинской оккупацией. В то же время среди освобожденных ВС РФ городов за этот период – Украинск, Горняк, Курахово, Красногоровка.
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