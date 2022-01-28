Вторжение в Харьков и ролевые игры

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Новости Украины

Украинская забава «Жертвы вторжения» набирает обороты с безумной скоростью. Политики, чиновники, силовики, патриоты по вызову ежедневно меряются готовностью защитить Харьков от агрессора.

Поскольку на горизонте не видать противника, собирающегося вторгаться, разгоряченные защитники уже бросают нездоровые взгляды друг на друга. Еще немного томительного ожидания — и самые слабоумные и отважные начнут принуждать к вторжению своих же собственных побратимов.

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Просто маниакальную активность в декларировании своих оборонительных способностей проявляет харьковский городской голова Игорь Терехов.

Возбудился мэр Харькова сразу же после известного интервью Зеленского американскому изданию The Washington Post, где президент говорил о вероятности оккупации Харькова. Терехов моментально забросал потенциального агрессора комментариями в СМИ и героическими заявлениями в соцсетях: пока я здесь городской голова, ни за что не допущу — «пусть россияне не разевают рот».

Офис президента уже подчистил косяки своего патрона, заявив, что Зеленский говорил лишь о гипотетической возможности и что его не так поняли… Но харьковский мэр никак не может успокоиться, всё кулаками машет перед собственною тенью. Причем если заходил Терехов в эти ролевые игры исключительно в качестве городского головы, то, по мере повышения градуса в местной политической палате номер шесть, он уже стал ощущать себя фельдмаршалом.

А 26 января всё та же газета The Washington Post опубликовала интервью харьковского мэра. Там фельдмаршал Терехов превзошел себя:

«Мы стеной станем все вместе — и харьковчане, и все украинцы — на защиту города Харькова. Но я не думаю, что русские будут нападать. Сегодня все прилагают усилия, чтобы не допустить никакой агрессии — и Президент Украины, и Офис Президента, и наши дипломаты, и международные партнеры. Все понимают, что война не нужна. И люди тоже выступают против агрессии, они не будут молча терпеть это всё. Когда нападают на твой дом, то что ты делаешь? Защищаешь. Поэтому харьковчане всегда защищали и будут защищать свои дома. А Харьков — это наш общий дом».

Не спрашивайте, что имел в виду мэр, с какими историческими событиями сравнивает нынешнюю ситуацию…

Одно ясно: Терехов почуял ноздрей запах бабла, которое можно освоить в условиях военной истерии. Лиха беда начало. Потом окажется, что ни харьковчан, ни украинцев, желающих стать стеной, не хватает… Хорошо бы подбросить деньжат на ту стену, которую так и не построил Яценюк. И на прочие фортификационные сооружения. На обустройство бомбоубежищ. Терехов достроит, построит и обустроит. В смысле — распилит.

Интересен такой момент. Спровоцировал эту харьковскую истерию президент Зеленский, не следивший за метлой во время интервью The Washington Post. А глава управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин предъявляет претензии порошенковской «Европейской солидарности»:

«Отдельной политической силой вокруг вырванной из контекста фразы накручивается истерия».

На аппаратном совещании в Харьковской облгосадминистрации Дудин и сам очень годно поддерживал градус безумия. Он заявил:

«Харьковский регион, харьковский силовой и правоохранительный блок сегодня как никогда за последние восемь лет готов к возникновению любых чрезвычайных ситуаций».

Что имеется в виду? За последний год силовиками было проведено более 134 учений. До чего же Путин довел защитников своим невторжением?! С прошлой весны ведь готовились, через каждые два дня — учения.

«Нам известно более десяти потенциальных сценариев развития событий», — утверждает Дудин.

И все они отработаны сотрудниками СБУ. Выходит, по 13,4 учений на каждый сценарий.

Но тут же глава областной СБУ заявляет:

«На сегодняшний день видим, что отдельными политическими партиями и движениями именно на территории Харьковского региона раздувается истерия о возможной потенциальной военной угрозе. Скажу так, что на сегодняшний день поводов для этого именно в Харьковском регионе нет».

Эти предъявы принял на свой счет депутат облсовета от «Европейской солидарности» Александр Скорик. Хотя охотнее он принял бы на свой счет деньги для финансирования территориальной обороны. Он недоумевает: почему нельзя провести сессию облсовета раньше, чем 24 февраля? Патриоты негодуют.

«Нам задают вопросы, люди хотят понимать, что нас ожидает. Участники АТО хотят принимать участие, а у них такой возможности нет, потому что территориальная оборона на нуле».

То есть налицо — конфликт интересов. Сотрудники СБУ носом землю роют — более 134 учений за год… А какие-то участники АТО просят денег, потому что территориальная оборона на нуле. Мало того, что этим отморозкам не менее отмороженный Кабмин недавно разрешил применять охотничье оружие… Так еще и денег им подайте!

Видимо, Дудин уже предчувствует, как сотрудникам СБУ придется иметь дело с реальными вооруженными отморозками-террористами, профинансированными из бюджета, когда те, по обыкновению, начнут грабить инкассаторов, рейдерить и т.п. Лучше уж спокойные учения через каждые два дня в ожидании вторжения.

Но главе областной СБУ покой только снится. Буквально на следующий день после аппаратного совещания харьковский Нацкорпус во главе с Констанином Немичевым делает вброс, обращенный к Дудину:

«Сейчас у нас есть информация из надежных источников, что в Харьков возвращаются титушки и члены бывшего «Оплота», которые весной 2014 года пытались дестабилизировать ситуацию в городе».

Немичев утверждает, что эти люди пытаются вербовать молодых спортсменов в спортзалах для осуществления провокаций и массовых беспорядков

«Отдельно хотим обратить на это внимание начальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, который всех уверяет, что для харьковчан нет реальных угроз. Однако реальные угрозы есть и они под боком».

В переводе с бычьего на человеческий язык это следует понимать так:

«Дайте денег на территориальную оборону и на элитное бухло. Дудин, отлезь, не мешай нам создавать угрозы!».

Есть «информация из надежных источников», что в этих ролевых играх изображать «оплотовцев» будут отморозки из Нацкорпуса или других радикальных организаций. Во время оперативного сбора так называемого Штаба обороны Харьковщины нацики заявили уже о диверсиях, готовящихся «оплотовцами» в городе. В озабоченных лицах участников этого Штаба угадывалось главное требование: дайте бабла на вторжение! Можно только догадываться, что могут накреативить радикалы ради того, чтоб местная власть не тянула с финансированием их ролевых игр.

Арсен Аваков на днях разродился истеричным постом: «Харьков! Отстояли в 2014. Если придется — отстоим и сейчас!» И далее в том же духе…

Но параллельно с этими бравыми заявлениями публикуется и снимок с совместных посиделок Арсена Авакова, доктора Комаровского, Дмитрия Гордона и Олеси Бацман. На этом фото экс-министр внутренних дел рекламирует «корму» жены Гордона. Видимо, это та самая вундервафля, с помощью которой Аваков намерен отстоять Харьков.

Харьковчане помнят, как лет десять назад Аваков скрывался от суда в Милане… И что-то в этой фотографии подсказывает: сейчас Арсен Борисович не верит ни в какое вторжение. Потому что при малейшем намеке на опасность он был бы далеко от Харькова.