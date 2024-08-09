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Вторжение ВСУ на территорию Курской области стало не первой, но, пожалуй, самой дерзкой и масштабной операцией противника. Если ранее в Белгородскую область заходили ротные тактические группы неовласовцев из РДК, усиленные бандеровскими «побратимами», то в этот раз на российскую территорию зашло никак не меньше бригады ВСУ, усиленной танками, ствольной и ракетной артиллерией, а также средствами ПВО и fpv-дронами. Пикантный момент. Среди боевиков, атаковавших Курскую область, замечены «боевые единороги» — представители ЛГБТ+, вступившие в ВСУ.

В Брюсселе и Вашингтоне поспешили отбояриться от действий украинских подопечных, заявляя, что это, мол, их собственная инициатива, но в подобный бред мало кто верит, тем более что официальные лица западных хозяев киевского режима, развивая тему, оговаривались, будто «Украина имеет суверенное право отвечать на российскую агрессию, особенно в отношении территорий, где концентрируются российские войска и амуниция».

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Операция вторжения в Курскую область была полностью спланирована в натовских штабах с применением искусственного интеллекта в ходе отработки сценариев боевых действий. Отмечается также насыщенность группы вторжения западным и, особенно, американским вооружением, включая тяжелое. В довершение, боевые укры не посмели бы зайти на территорию России без данных спутниковой разведки, которая отсутствует у них, как явление.

Одна из явных задач — одержать локальную «пэрэмогу» и вновь привлечь к себе ослабевающее внимание коллективного Запада. Удар по территории России с захватом населенных пунктов приграничной территории стал неким допингом, приободрившим часть украинских турбопатриотов.

Нельзя сбрасывать со счетов и попытку усилить позиции Украины в будущей торговле на мирных переговорах, о которых в последнее время много болтает Зеленский. Удерживая населенные пункты и используя мирное население в качестве живого щита, бандеровцы могут поставить в качестве условия выгодный им размен на людей и часть освобожденных территорий, например, в Харьковской области.

Помимо прочего, задействовав усиленную бригаду и резервы, в Киеве рассчитывают оттянуть на Курское направление часть российской группировки СВО.

Судя по тому, что на этот раз воевать на российской территории были отправлены не какие-то ряженые «патриоты России», а регулярные части ВСУ, оснащенные американским вооружением, пиар-акция не стоит во главе угла, как раньше. Учитывая, что до президентских выборов в США остается не так много времени, киевский режим планирует зацепиться и удерживать часть российской территории, зеркально заявляя, будто необходимо «учитывать реалии на земле».

Вопреки заявлениям боевиков ВСУ и сетевых селюков, смакующих байки о вывозе русскими бойцами унитазов, микроволновок, стиралок и прочего добра с освобожденных территорий, из Курской области пришли сообщения о мародерстве тарасов, шарящих по опустевшим домам в поисках энергогенераторов и другого добра. Впрочем, «героизм» хлопцев в растаскивании гражданского имущества известен со времен так называемого «АТО», в ходе которой из ЛНР и ДНР в Неньку вывозились даже ворота.

Правда, с украинской стороны далеко не все понимают, зачем понадобилось бросать в явную мясорубку резервы, которые могли пригодиться на других участках. Выражается убеждение, что укров под Суджей русские неизбежно перемелют в нежный фарш, и особого смысла в бандеровском зерг-раше не было.

Мониторинг украинских соцсетей показывает, что у вменяемых громодян настроение не столь радужное. Типичное мнение: «Вот нахрена влезли злить русских? Будет ответка — будем ещё дольше без света сидеть». Учатся, в общем…