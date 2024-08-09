Вторжение в Курскую область. План НАТО преследует две цели

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Вторжение ВСУ в Курскую область – лишь один из элементов НАТОвского плана переноса боевых действий на территорию России, чтобы вынудить Кремль осенью подписать соглашение о перемирии на невыгодных для РФ условиях.

Об этом пишет военный эксперт Владислав Шурыгин, отмечая, что ВСУ в ходе мобилизации смогли доукомплектовать 10-12 бригад, а также имеет запас «пакетов» к РСЗО Himars и ракет ATACMS, который «позволяет вести активные наступательные действия в течение, как минимум, четырёх, а с учётом дополнительных поставок – шести недель».

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«Очевидно, что за этой стратегией стоит американский комитет начальников штабов. Цель этой новой стратегии поставить Россию перед перспективой всё более затратной (финансово, репутационно и организационно) войны и принудить её к ноябрю – декабрю к переговорам о мире. Под эту цель противник (Украина) получил от своих западных кураторов полный карт-бланш на перенос действий на российскую территорию и применения по ней всего, имеющегося вооружения», – пишет Шурыгин.

Так что зарубежные спецслужбы были не просто заранее проинфрмированы Киевом о планах по вторжению в Курскую область, но и активно участвуют в проведении операции.

Для атак на информационные ресурсы и средства коммуникаций Курской области используется зарубежное программное обеспечение, контролируемое западными спецслужбами, – это все те же методы, которые использовались ранее при проникновении ДРГ «власовцев» на территорию Белгородской области.

Политолог Марат Баширов подтверждает:

«НАТО их готовило, войска действуют по стандартам НАТО с компиляцией накопленного боевого опыта, НАТО дает разведданные, как со спутников, так и с перехватов, НАТОвское оружие, НАТОвские советники в составе подразделений. Что это как не военная операция НАТО против России на нашей территории в границах до 2014 года? Да, юридически они могут отрицать нападение, но мы видим отработку последнего сценария с подготовкой прокси-военного государства Украина с прямым вторжением. Смотрят, как действует МО, как работают гражданские власти и МЧС, что могут сделать правоохранительные органы, как реагируют гражданские, что со снабжением населения от ГСМ и до питьевой воды, что с информационной реакцией, в том числе в соцсетях, как можно использовать нашу инфраструктуру для ведения боевых действий. Копят информацию для анализа ведения реальных боевых действий на чужой территории, но без объявления войны».

Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов обращает внимание на важную деталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера общался с парнями, кто смог выжить на границе при прорыве противника. По их данным среди наступающих очень много наёмников из других государств. Этим объясняется во многом их медийное молчание».

Эти сведения подтверждает переехавший из Киева в Москву политтехнолог Михаил Павлив:

«Там «интернациональный легион» и управляет операцией ГУР, а не ВСУ».

Обозреватель Юрий Баранчик предупреждает, что безнаказанное массовое участие западных наёмников в атаке на Курскую область может иметь серьёзные последствия.

«НАТО постоянно зондирует как наше коллективное сознание (РФ), так и границы дозволенного в сознании собственных граждан… Вспомним, какую линию пытался преодолеть Макрон, а до него – поляки. Они хотели под тем или иным способом ввести части своих вооруженных сил на Украину. Но не прокатило. Коллективное сознание стран не позволило сделать это. Слишком опасный шаг… Теперь арена сражения СВО расширена и на нашу территорию. При этом мы не применили в очередной раз ЯО. Что теперь мешает ботинку французского, или немецкого псевдоинструктора последовательно пересечь границу сначала Украины, а потом уже и РФ? Возможно, я ошибаюсь, но с моей точки зрения – главная цель ВСУ в Курской области именно в этом: в преодолении еще одной красной линии и постепенном, полномаштабном втягивании НАТО (для начала в виде польских или французских подразделений) в конфликт на Украине», – предостерегает автор.