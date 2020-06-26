26.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Выборы, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Втрое больше остальных: Блок Вучича получил 189 мест в Народной скупщине Сербии


Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии подчитала 97,2% избирательных бюллетеней, поданных гражданами страны на парламентских и местных выборах, прошедших в прошлое воскресенье.

Об этом сообщило агентство Beta, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель РИК Сербии Владимир Димитриевич заявил сегодня, что, согласно обработанным 97,23% бюллетеней, президентский избирательный список «Александр Вучич – За наших детей» получил 60,68% голосов, то есть за него проголосовали 1 миллион 917 тысяч 421граждан Сербии. В итоге, эта политическая сила гарантированно получит 189 мест из 250 в Народной скупщине Сербии.

Владимир Димитриевич

Список «Ивица Дачич-СПС-ЕС-Драган Маркович Палма» набрал 10,35% голосов, то есть за него проголосовали 327 тысяч 130 человек, и он получает 32 места в парламенте, в то время как блок «Александар Шапич – победа для Сербии» набрал 3,86% голосов, то есть за него проголосовали 121 тысяча 867  человек, и его депутаты получают 12 мест.

Также в сербский парламент прошли партии этнических меньшинств, для которых, согласно европейским правилам, отсутствует процентный порог для прохождения в парламент (для обычных партий он в этом году составлял 3%): «Союз венгров Воеводины Иштван Пастор» получил девять мест,  бошнякский блок «Академик Муамер Зукорлич, Твое право» – три места, бошнякско-сепаратистский блок «Партия Демократического Действия Санджака – доктор Сулейман Углянин» – два и «Албанская демократическая альтернатива – Объединенная долина» – три.


На 234 избирательных участках, где были выявлены многочисленные нарушения, в частности в городе Шабац, выборы будут проведены повторно – 1 июля, и смогут проголосовать 202 тысячи 924 человека.

«Были обработаны результаты с 8 тысяч 199 избирательных участков. В общей сложности на этих выборах проголосовали 3 миллиона 159 тысяч 748 избирателей, в то время как право голоса имели 6 миллионов 584 тысячи 376 человек», – заявил Димитриевич.

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