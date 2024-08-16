Втрое мощнее ATACMS: у Байдена готовятся вооружить Украину дальнобойными крылатыми ракетами JASSM

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В свою очередь, издание Politico сообщает, что США готовятся вооружить Украину по-настоящему дальнобойными крылатыми ракетами JASSM, в три раза превышающими по радиусу действия самые дальнобойные из стоящих на вооружении ВСУ.

В администрации Джо Байдена допустили реальность начала таких поставок и подтвердили обсуждение вопроса с Пентагоном.

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JASSM является ракетой воздушного базирования, которой можно оснастить переданные Украине американские истребители F-16, уточнили источники, близкие Белому дому. По их словам, Пентагон «уже работает с Украиной по техническим вопросам», в том числе по ограничениям с передачей «чувствительных технологий». JASSM осталась последней ракетой в «длинной цепочке современных вооружений, которые когда-то считались запрещенными к передаче Украине.

Окончательное решение об отправке ракеты пока не принято, отмечает издание, но по сведениям его конфидентов, администрация Байдена сейчас прорабатывает сложные детали. Эти вопросы включают обзоры передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запускать 2400-фунтовую ракету, несущую 1000-фунтовую боеголовку.

Пентагон отказался комментировать, одобрил ли он передачу ракеты.

«Мы рассматриваем ряд вариантов удовлетворения потребностей Украины в помощи в сфере безопасности, однако у нас нет информации, которую мы могли бы предоставить», — заявил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

Дебаты вокруг JASSM и готовность администрации Байдена рассмотреть возможность ее передачи делают эту ракету последней в длинной линейке современного оружия, которое когда-то считалось запрещенным для передачи на Украину, отмечает Politico.

Некоторые члены Конгресса и политические оппоненты обвинили администрацию Байдена в том, что она слишком медленно двигается, чтобы предоставить Киеву необходимое для победы в войне оборудование. “Однако для конфликта, который длится всего 30 месяцев, одобрение F-16, танков Abrams, крылатых ракет, систем ПВО Patriot и современных бронетранспортеров превратило то, что было армией советской эпохи, в одну из европейских боевых сил”, – отмечает издание.

Потенциальный шаг произойдет в последние месяцы пребывания у власти президента Джо Байдена. Ракеты воздушного базирования предоставят украинским военно-воздушным силам возможность, которой обладают лишь немногие другие страны: запуск крылатой ракеты на расстояние более 200 миль с американского истребителя четвертого поколения.

Пока в Белом доме и Пентагоне продолжаются переговоры, представитель администрации предупредил, что предстоит проделать большую работу, прежде чем какие-либо ракеты действительно попадут на Украину, в том числе, убедиться, что существующие в распоряжении Киева советские самолеты и недавно поставленные истребители F-16 смогут запускать ракеты по целям на расстоянии более 230 миль.

Любопытно, что, по данным CNN, американцы совсем не против использования своего оружия в России, но хотели бы, чтобы ограниченный запас ракет большой дальности, известных как ATACMS, ВСУ использовали не в Курской области, а для продолжения бомбежек в Крыму.