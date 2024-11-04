«Втягивает нас в войну с Россией»: польский вице-премьер дал отлуп Зеленскому

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Президент Украины Владимир Зеленский (потерял легитимность после истечения срока полномочий) пытается втянуть Польшу в войну с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире польского Radio ZET заявил вице-премьер Кшиштоф Гавковский, давая оценку требованию Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной.

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«Давайте честно скажем, чего хочет Зеленский. Он хочет, чтобы Польша обстреляла ракетами Украину, значит, он хочет, чтобы Польша вступила в войну, значит, он хочет, чтобы Польша воевала с Россией. Этими заявлениями Зеленский хочет втянуть Польшу в войну – войну с Россией. Я не согласен с такими заявлениями», – подчеркнул Гавковский.

Он считает, что «Украина и президент Украины забыли, как мы вели себя в Польше и как мы помогали с 2022 года».

По словам вице-премьера, украинцы должны ценить помощь поляков, а не критиковать их, как это делает Зеленский.