Молдова не имеет возможности открыто выступить против России, опасаясь, что «рванёт» Приднестровье и Гагаузия.

Об этом заявил в эфире телеканала «Звезда» военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководство Молдовы отлично понимает, что страна заминирована. Как минимум, два конфликта. Есть Приднестровье, есть Гагаузия. И там, и там, можно в любой момент зацепить, не факт, что сильно рванет, но рванет в любом случае – мало не покажется, особенно для экономики Молдовы, которая и так, мягко скажем, не шибко.

Во-вторых, конечно, зависимость экономики Молдовы от российских энергоносителей – еще более высокая, чем в Венгрии. Но при этом еще надо умудриться накрасить помаду для Запада, потому что иначе как? Это же наше будущее. Поэтому Санду сейчас от этих всех проблем сбежала в США. Чтобы ничего не решать, можно в США почитать лекции пару недель, за это время как-то что-то решится», – отметил он.