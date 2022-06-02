Втягивание Молдовы в конфликт обернется для Санду уничтожением – Шурыгин

02.06.2022  21:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Гагаузия, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Молдова не имеет возможности открыто выступить против России, опасаясь, что «рванёт» Приднестровье и Гагаузия.

Об этом заявил в эфире телеканала «Звезда» военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова не имеет возможности открыто выступить против России, опасаясь, что «рванёт» Приднестровье и Гагаузия....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Руководство Молдовы отлично понимает, что страна заминирована. Как минимум, два конфликта. Есть Приднестровье, есть Гагаузия. И там, и там, можно в любой момент зацепить, не факт, что сильно рванет, но рванет в любом случае – мало не покажется, особенно для экономики Молдовы, которая и так, мягко скажем, не шибко.

Во-вторых, конечно, зависимость экономики Молдовы от российских энергоносителей – еще более высокая, чем в Венгрии. Но при этом еще надо умудриться накрасить помаду для Запада, потому что иначе как? Это же наше будущее. Поэтому Санду сейчас от этих всех проблем сбежала в США. Чтобы ничего не решать, можно в США почитать лекции пару недель, за это время как-то что-то решится», – отметил он.

«Очевидно, что Молдова не имеет возможности выступить открыто против России в этом конфликте, с другой стороны – она находится под огромным давлением, потому что через ее территории должны двигаться грузы, соответственно, ее в это пытаются втащить, ей навязывают перевооружение, ей навязывают стремление – давайте, создавайте свой силовой блок. Мне кажется, что она встала в распорку, но при этом всем улыбается», – рассказал военный эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть