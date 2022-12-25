Втягивать Белоруссию в конфликт сейчас не имеет смысла – комбриг «Пятнашки»

25.12.2022  20:11 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Прямое участие белорусской армии в боевых действиях будет иметь смысл, когда польские войска официально зайдут на Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил командир интернациональной бригады ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба («Абхаз»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прямое участие белорусской армии в боевых действиях будет иметь смысл, когда польские войска официально...

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Модератор канала спросила, имеет смысл и нужна ли атака с белорусской территории, «которую все ждут».

«Зачем? Мы с белорусской территории заходили. Скорее, сейчас все ждут, чтобы белорусская армия включилась. Зачем, чтобы они доказали, что они с нами? Они и так с нами, я, например, в Белоруссии не сомневаюсь. Но зачем сейчас им включаться? Включатся поляки как армия, я думаю, белорусы в стороне не останутся. Добровольцы из Белоруссии с нашей стороны есть. Поэтому смысл их как государство сейчас втянуть, показать, что они с нами, крайне неправильно. Они были и есть с нами», – ответил военный.

«Мы же с белорусской территории в направлении Киева и так далее заходили, всё нормально было. Просто чтобы выровнять линию смысла нет», – ответил «Абхаз».

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