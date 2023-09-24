Вучич: Албанцы застрелили трех сербских протестующих, никакой террористической группы не было

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением по поводу событий происходящих сейчас на севере Косово. По словам сербского президента, заявления Приштины о заходе в край вооруженной до зубов группы на бронемашинах – ложь и провокация. Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Вучич назвал 25 сентября «одним из самых трудных дней для нашего народа и нашей страны с 2004 года».

«Сегодня вечером, около 02:46, группа сербов из Косово и Метохии поставила два грузовика в качестве баррикад в Баньске, на севере Косово и Метохии. Потом подъехала косовская полиция, которая попыталась убрать эти баррикады, произошел конфликт с сербами, которые ставили баррикады, и в этом конфликте погиб полицейский. В 08:57 были закрыты административные переходы Яринье и Брняк, перестрелки продолжаются. В 10:15 албанцы объявили четыре сербских города зоной проведения террористической операции», – заявил президент Сербии.

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Александр Вучич сказал, то никоим образом не хочет оправдать убийство албанского полицейского, но главным организатором хаоса в Косово считает лидера сепаратистов Альбина Курти, который 62 раза до этого отправлял своих боевиков против гражданских сербов.

«Сербы, причем не из центральной Сербии, а из Косово, восстали, не желая больше терпеть террор Курти. Против них было совершено жестокое нападение, и мы вначале задавались вопросом, почему этого не сделали KFOR (оккупационный контингент НАТО), жертв было бы меньше. По имеющейся у нас информации, подтверждено, что в Косово и Метохии погибли трое сербов. Двое от снайперского огня, хотя не было необходимости их ликвидировать. Двое получили серьезные ранения, есть опасения, что погиб и четвертый человек. Мы следили, перехватывали разговоры албанской полиции, мы предоставим вам доказательства, ждем только перевода», – отметил сербский президент.

Вучич отметил, что албанские снайперы били по домам в Баньске, где находились одни только пенсионеры.

«Насколько нам известно, эти люди (протестующие) пришли в Баньский монастырь, потому что у них было двое молодых людей, которые были ранены и нуждались в помощи. Именно по этой причине они это сделали», – отметил сербский лидер.

Также Вучич обратил внимание на то, что косовские СМИ занимались вбрасыванием фейков про «группу «Вагнера», «русское влияние» и запустили в своих СМИ фото якобы убитого косовскими полицейскими «вагнеровца», на деле же это фото было сделано в Карабахе.