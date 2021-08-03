Вучич анонсировал строительство высокоскоростной железной дороги «Белград-Ниш-Прешево»

03.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что рамочное соглашение о строительстве высокоскоростной железной дороги «Белград-Ниш-Прешево» будет подписано в ближайшее время.

С большой долей вероятности партнером Сербии в этом вопрос станет российский концерн «РЖД», которые не первый год занимается аналогичными работами на территории этой страны.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», соответствующую запись Александр Вучич сделал в своем инстаграме.

«Заключительный анализ перед подписанием рамочного соглашения о строительстве высокоскоростной железной дороги «Белград-Ниш-Прешево», – написал сербский президент. – О строительстве новых участков железной дороги в Сербии, а также модернизации существующих».

По мнению сербского лидера, железнодорожные перевозки являются частью «зеленой повестки дня» современной Европы, а также частью экономики, способствуя ее быстрому росту.

«В ближайшие два месяца мы ожидаем больших договоренностей и крупных контрактов для нашей страны. Мы торопимся, потому что Сербия должна догнать развитую Европу и напомнить всей стране о том, что поезда существуют в Сербии, что они чище и красивее, чем когда-либо, и что наши железные дороги будут современными и быстрыми. Да здравствует Сербия!», – написал Вучич.

Сербский президент также опубликовал фотографии, на которых он анализирует карту железных дорог в Сербии вместе с главой президентской администрации Ивицей Койичем.

Напомним, что ранее российский концерн РЖД осуществлял крупные проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры Сербии и строительству новых участков дорог. Поэтом велика степень вероятности, что российский партнер примет участие и в вышеупомянутых проектах.