Вучич: «Белград никогда не будет считать Косово независимым государством»

14.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии принял приглашение спецпредставителя Трампа в диалоге Белграда и Приштины Ричарда Гренелла приехать в Вашингтон на переговоры.

При этом сербский лидер сообщил, что темой диалога в США будет исключительно экономика.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Александр Вучич оставил тот момент, что Гренелл сформулировал формат предстоящей встречи в Вашингтоне как «переговоры», несмотря на то, что ООН дало полномочия вести переговоры между Косово и Сербией исключительно Евросоюзу, на совести американской стороны.

«На днях они заявили, что поддерживают переговоры под эгидой ЕС. Но позвольте мне не вдаваться в особенности их взаимоотношений. Мы слишком малы, чтобы позволить себе это», – заявил президент Сербии в эфире телеканала Pink.

При этом Вучич отметил, что администрация США воспринимает переговоры между Белградом и Приштиной как диалог равноправных государств.

«Наша позиция неудобна для США и большей части ЕС, которые считают, что Косово – независимое государство, – объяснил сербский лидер. – Они (косовские албанцы – ред.) приезжают на переговоры по нескольким причинам, и первая из них – получить возможность представить себя как независимое государство. Мы никогда не будем относиться к ним так, как Вашингтон или Брюссель. И я предупредил об этом Авдулу Хоти».

Также Вучич отметил, что косовская делегация приезжает на переговоры неподготовленной и действует спонтанно, в то время как сербская готовится к ним загодя, за несколько недель.

«Это серьезная работа. Мы, например, удивили их нашим предложением на последних переговорах. Они называют размещение наших товаров в Косово экспортом. Они сказали, что мы не можем экспортировать в Косово как Республика Сербия, поскольку они не могут экспортировать в Сербию, как «Республика Косово». Я ответил, что они могут указать в документах, например, «CEFTA (Центрально-европейская ассоциация свободной торговли) Косово». Но цель Приштины – не свобода движения капитала, товаров и услуг, а только признание независимости».

Также Вучич предположил, что перед переговорами в Вашингтоне, которые назначены на 2 сентября, косовские албанцы могут устроить различные провокации с целью давления на Белград.