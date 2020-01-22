Вучич дал жесткую отповедь еврочиновникам

22.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «сыт по горло лекциями» европейских лидеров о тесных связях с Россией и Китаем.

Об этом он сказал в интервью «Евроньюс» в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне читают лекции о нашем сотрудничестве с Китаем, Россией, а потом я вижу, что они встречаются с Си Цзиньпином и Путиным еще чаще, чем я. Я всегда говорю Путину, что мы находимся на пути в ЕС… это наша стратегическая цель.

Но это не значит, что даже когда мы станем членом ЕС, мы порвем все наши связи с Россией, с Китаем, со всеми остальными странами», – сказал Вучич.

Он возмутился, когда его спросили, не пора ли уже выбирать между Москвой и ЕС, отметив, что у западных СМИ есть “проблема” с пониманием того, что связи Белграда с Москвой – “на благо сербского народа и нашей страны.”

Вучич подчеркнул, что Белград остается приверженным идее членства в Евросоюзе, несмотря на беспрецедентные задержки с вступлением, которые не могут не вызывать разочарования. Он считает неприемлемым, что проволочки пытаются объяснить геополитикой – близостью Сербии с Россией и Китаем.

«Сербия не очень воодушевлена, но мы все еще привержены пути в ЕС, потому что мы не видим реальной альтернативы. Мы находимся на этом пути уже 20 лет. Я думаю, что, кроме Турции, ни одна страна не ждала так долго», – отметил Вучич.

Он также считает лицемерием попытку объяснить отказ в члентсве в ЕС нерешенностью косовской проблемы.

«Я обсуждал этот вопрос не только с европейскими чиновниками, но и с госсекретарем США Майком Помпео. И я спросил его, если мы достигнем договоренности с Приштиной и найдем компромиссное решение, будет ли этого достаточно, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. И никто из ЕС — или даже из США, потому что они тесно сотрудничают – не мог подтвердить, что мы будем частью ЕС», – возмутился Вучич.