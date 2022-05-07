Вучич: Давление Запада колоссальное, но санкции против РФ вводить не будем

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Новости Украины

Сербский президент Александр Вучич вновь заявил о том, что Белград не намерен присоединяться к санкциям против России, несмотря на давление стран ЕС и НАТО, которые со всех сторон окружают бывшую югославскую республику.

Об этом Вучич сказал во время обращения к нации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас был миграционный кризис, коронавирус … Сейчас мы являемся свидетелями мирового конфликта, если хотите, назовите его Третьей мировой войной, – охарактеризовал Вучич нынешнюю ситуацию.

Он признал, что впервые за последние годы в Сербии число противников вступления в Евросоюз превышает число сторонников евроинтеграции. Тем не менее, внешнеполитический курс не изменится.

«Впервые у нас есть явное большинство граждан Сербии, которое выступает против вступления в ЕС, 44% против и 35% за. Мой посыл в том, что Сербия будет сильнее на европейском пути, несмотря на цифры. Наш торговый оборот с ЕС составляет около 60,2%. Более 30 миллиардов приходится на Германию. Почти 300 000 человек прямо или косвенно работают в компаниях, принадлежащих государствам-членам ЕС….. Мое послание состоит в том, что Сербия находится на европейском пути, и мы будем следовать этому пути более решительно», – подчеркнул президент.

При этом Вучич признал, что ситуация вокруг Косово ухудшается (а Запад одним из требований интеграции в ЕС называет завершение переговоров с сепаратистами и отказ от претензий Белграда на захваченную исламистами провинцию).

«У нас были важные переговоры с представителями международного сообщества, а также мы пытались пообщаться с представителями Приштины. Поскольку Альбин Курти находится у власти, у нас на 50% увеличилось количество нападений на сербов в Косово и Метохии. Нормы международного публичного права нарушаются ежедневно. Диалога нет. Составление совместного заявления тоже привело к несуразице», – сказал сербский лидер.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг Косово ухудшилась после того, как российский президент РФ Владимир Путин привел в споре с Западом о целостности Украины аргумент о том, что ЕС и США сами легализовали процесс пересмотра границ, как это произошло в случае Сербии.

«Произошло много изменений в худшую сторону. Это, пожалуй, ключевое в моем сегодняшнем выступлении. А именно, наша ситуация изменилась после заявлений президента Путина, но не потому, что он хотел навредить Сербии», – сказал Вучич.

Он процитировал заявление Путина в беседе с генсеком ООН о признании Косово международным судом, который тогда признал, что «одностороннее провозглашение независимости Косово соответствует международному праву».

«Путин, защищая свои ходы, использовал аргумент не из легких. Поскольку они понимают, что Путин приводит неслабые аргументы , мы сейчас подошли к самой большой проблеме, потому что весь Запад будет просить Сербию быстрее двигаться к признанию Косово, чтобы свести на нет доводы Путина», – сказал Вучич.

Он уточнил: «Это не означает, что Россия признает Косово, но на нас будет оказываться сильное давление».

Затронул лидер Сербии и проблемы с обеспечением страны энергоресурсами.

« У нас есть определенные объемы нефти, около 800 000 тонн в год, право разработки принадлежит компании НИС, большая часть которой принадлежит «Газпрому». Я попросил «Газпром» снизить цены на нефть и нефтепродукты… Я попросил их принять во внимание, что 20 % используемой ими нефти — это нефть из Сербии, и было бы справедливо снизить цену», – сообщил Вучич.

Он также отметил, что Белград ждет появления нового пакета санкций Евросоюза по российской нефти, и затем определится, «что делать».

Тем не менее, подчеркнул Вучич, сама Сербия не введёт санкции против России, несмотря на колоссальное давление и использование Путиным примера Косово для оправдания признания ДНР и ЛНР

Также Сербия не станет национализировать НИС и другое имущество РФ.