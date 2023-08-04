Вучич: «Для нас не существует санкций США против сербов»

Алексей Топоров.  
04.08.2023 21:50
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Республика Сербская, Россия, Санкции, Сербия, Скандал, США


Президент Сербии Александар Вучич заявил, что считает санкции, введенные США в отношении официальных лиц Республики Сербской неуместными и незаслуженными.

При этом сербский президент предположил, что за такую позицию Сербии грозят определенные негативные последствия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что считает санкции, введенные США в отношении официальных лиц...

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Находясь с четырехдневным визитом в Республике Сербской и в ходе общения с ее руководством президент Сербии Александр Вучич поднял и вопрос санкций.

«Мы считаем санкции против руководства РС неуместными и незаслуженными. Несмотря на то, что мы маленькая страна и маленький народ, особенно по сравнению с такой великой державой, как США, Республика Сербия будет относиться к подсанкционным лицам так, как будто санкций не существует. Для нас санкций не существует, мы не будем их применять и ни в коем случае не согласимся с теми, кто ввел эти санкции против представителей нашего народа», – заявил президент Сербии.

Вучич добавил, что это единственно возможное, справедливое, правильное и трудное решение, из-за которого Республика Сербия без сомнения понесет не прямые, а косвенные последствия.

«У нас нет выбора, и мы не можем оставить наш народ в беде, мы не будем блокировать Дрину, как некоторые ранее установившие блокаду Дрины и запрещавшие людям из РС въезжать в Сербию (Вучич ведет речь о времени правления прозападных «демократов» – ред.).

Все лица, находящиеся под американскими санкциями у нас приветствуются. У вас не будет никаких проблем в Сербии, и мы продолжим сотрудничество с вами. Мы убеждены, что эти санкции никому не принесут пользы, и подорвут наше доверие к большим мировым игроками, которые применяют такие меры исключительно к представителям сербского народа», –  заключил сербский президент.

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