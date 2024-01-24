Вучич: «Это нас спасло» – русские вертолеты ликвидировали крупный пожар в столице Сербии

Алексей Топоров.  
24.01.2024 23:52
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия


Крупный пожар произошел сегодня в крупном Китайском торговом центре в районе сербской столицы Новый Белград.

Справиться со стихией сербские пожарные смогли после использования российских вертолетов Ка-32, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крупный пожар произошел сегодня в крупном Китайском торговом центре в районе сербской столицы Новый...

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Пожар начался в Блоке 70 китайского торгового центра на улице Юрия Гагарина в Новом Белграде. Инцидент начался утром, и, по свидетельству очевидцев, помимо огня и дыма были слышны взрывы.

Погасить огонь удалось только после применения вертолетов Ка-32, закупленных Сербией у России. Всего в авиапарке этой страны имеются две такие машины, последняя из которых была поставлена в сентябре прошлого года.

«Как бы я ни был расстроен пожаром, я рад, потому что люди могли видеть, как мы действуем. Впервые мы показали один из двух вертолётов Ка-32, которые мы купили в России, там же были и два (франко-германских) Н-145, которых у нас больше. Они несут небольшую емкость с водой, а у «Ка» бак в пять раз больше. Это нас спасло», – прокомментировал происшествие президент Сербии Александр Вучич.

По словам сербского лидера, если в бюджете страны будет достаточно средств, то Белград закупит еще две русские винтокрылые машины.

«Тогда мы станем абсолютно сильнейшей державой в вопросе тушения пожаров не только на Балканах, но и во всей Юго-Восточной Европе», – отметил Вучич.

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