Вучич: «Если ЕС откажет нам в кредите, мы построим железную дорогу с Китаем»

06.10.2020, Белград

Алексей Топоров

Правительство Сербии и китайская компания CRBC подписали сегодня соглашение о строительстве Фрушкогорского тоннеля от Нови-Сада до Румы.

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Стоимость проекта составит 606 миллионов евро, протяженность тоннеля – 47,7 километров.

Документ был подписан министром строительства, транспорта и инфраструктуры Зораной Михайлович и директором компании CRBC Чжан Сяо Йен, на церемонии присутствовали президент Сербии Александр Вучич и посол Китая Чень Бо.

«Тоннель предназначен как для жителей Нови-Сада, так и для жителей многих других районов, для которых он сократит путь в западные страны и на запад Сербии и обеспечит более легкий путь к Фрушка-Горе, – прокомментировал подписанное соглашение Александр Вучич. – Дорога из Белграда в Ниш займет час и пятнадцать минут… Сербия запросила у Евросоюза 50-процентный грант на строительство высокоскоростной железной дороги «Белград-Ниш», и если они не согласятся, то построим и эту железную дорогу с CRBC».

По словам Вучича, проект скоростной железной дороги «Белград-Ниш» потребует инвестиций в размере двух миллиардов евро, и согласно проекту поезда будут продвигаться со скоростью в 200 километров в час.

«Я благодарю правительство и президента Сербии за то, что прокладка Фрушкогорского тоннеля была доверена компании CRBC и компания сделает все возможное, чтобы завершить проект в согласованные сроки. Я благодарю сербо-китайскую команду, которая полтора года работала над подготовкой этого проекта. CRBC – первая китайская компания, которая пришла на сербский рынок, и она готова еще больше сотрудничать с сербскими компаниями и делиться знаниями и опытом, потому что это открывает путь к большему успеху. Я надеюсь, что еще больше китайских компаний приедут в Сербию для работы и инвестиций», – заявил в свою очередь директор CRBC Чжан Сяо Йен.