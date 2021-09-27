Вучич: «Если в Косово начинается погром – ждем сутки, а после реагируем»

27.09.2021 12:33 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Ситуация на севере Косово продолжает оставаться сложной, президент Сербии Александр Вучич провел телефонные переговоры с руководством и ЕС и НАТО.

В то же время накануне посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и военный атташе Александр Зинченко посетили части ВС Сербии, расквартированные в непосредственной близости от Косово.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на севере Косово у административной границы с центральной Сербией продолжает сохраняться спокойная, но напряженная обстановка: вооруженный спецназ албанских сепаратистов ROSU, прибывший туда на американских бронемашинах Humvee, продолжает патрулировать территорию, сербские протестующие – перекрывать дороги к КПП «Яринье» и «Брняк», которые теперь можно пересечь только пешком. Сербы не собираются уходить с трасс до тех пор, покуда Приштина не отменит свое нововведение по запрету автомобильных номеров Сербии на территории края, которыми принципиально пользовались косовские сербы. В свою очередь и Приштина не намерена отступать от своих намерений.

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Сербские военные самолеты патрулируют небо над КПП «Яринье».

При этом подразделения ВС Сербии на юге Сербии были приведены в состояние боевой готовности, и уже сегодня сербские бойцы вместе с бронемашинами «Лазарь» и «Милош» были замечены всего в двух километрах от КПП «Яринье». Накануне части ВС Сербии, расквартированные в непосредственной близости от Косово – в Рашке и Нови-Пазаре, посетили посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и военный атташе Александр Зинченко.

«В рамках тесных контактов между министерствами обороны России и Сербии, по предложению сербской стороны, посол России Александр Боцан-Харченко и военный атташе Александр Зинченко 26 сентября сопровождали министра обороны Сербии Небойшу Стефановича и начальника Генерального штаба Милана Моисиловича в поездке с осмотром сербских воинских частей, дислоцированных в регионах страны, граничащих с Автономным краем Косово и Метохия, в строгом соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН и Кумановским военно-техническим соглашением, – заявили в посольстве России в Сербии. – Еще раз заявляем, что единственный способ ослабить напряженность, вызванную Приштиной, – это прекратить все ее односторонние действия и вернуться к докризисной ситуации».

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич провел телефонные переговоры с Высоким представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в которых проинформировал их о сложившейся ситуации и попросил отреагировать на происходящее. Но кроме дежурных ответов и призывов «к поддержанию мира и диалога» ничего от Борреля не услышал, по итогам же общения со Столтенбергом, сербский президент сделал вывод о том, что «НАТО поняло его и готово прилагать усилия для защиты сербского населения».

«Мы не войдем с армией [в Косово]. Мир нужен больше всего. В случае, если случатся погромы, мы будем ждать 24 часа, пока не отреагирует НАТО. Если оно не отреагируют, отреагирует Сербия», – прокомментировал Вучич ситуацию для TV Pink.

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Сербская армия в двух километрах от Косово.