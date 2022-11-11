Вучич: Германия и Великобритания открыто поддерживают Приштину

11.11.2022  20:54 (Мск), Белград
Оливер Галич .  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Позицию Приштины поддерживает Германия внутри ЕС, и Великобритания – извне.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил после встречи в Париже с Мирославом Лайчаком и Жозепом Боррелем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Позицию Приштины поддерживает Германия внутри ЕС, и Великобритания – извне. Об этом президент Сербии...

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Встреча президента Сербии Александра Вучича со специальным посланником ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, состоявшаяся 11 ноября в Париже, была посвящена обстановке в Косово и Метохии.

«После 21 ноября нас ждет очень сложная ситуация. Курти («премьер Республики Косово» – прим. ПН) односторонними действиями пытается изгнать сербов из их очагов. Приштина имеет поддержку Германии. Секретов больше нет. Это немцы поддерживают их в ЕС, а за пределами ЕС – Великобритания», – сказал Вучич после встречи с Лайчаком и Боррелем.

Напомним, с 21 ноября власти в Приштине планируют перейти ко «второй фазе» принудительной замены автомобильных номеров сербского образца – штрафовать водителей транспортных средств с такими номерами на 150 евро.

«Боррель и Лайчак рассказали мне о разговоре с Курти, и они не были ни капельки оптимистичны. Трудно найти рациональное предложение, когда вы знаете, кто виноват, но у него покровительство сильных мира сего. Он может делать, что хочет, но у него всегда будет поддержка Германии и Великобритании», – добавил президент Сербии.

«Чего ждут некоторые в Европе? Ждут, что Сербия ошибётся… Как только сербы ответят на насилие Приштины, сразу сербы будут виноваты. А за то, что Приштина жестоко обращается с людьми, не создаёт Союз сербских муниципалитетов, за это никто не отвечает», – напомнил Вучич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич признал ошибочной свою политику в отношении Косово на протяжении последних 10 лет.

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