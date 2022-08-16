Вучич готовится к тяжелой встрече с албанскими сепаратистами в Брюсселе

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У Белграда нет проблем, чтобы встретиться 18 августа с албанскими сепаратистскими властями, захватившими власть в Косово.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отметивший, что хочет обсудить ряд вопросов, в том числе и создание Союза сербских муниципалитетов, наделяющего сербские территории в Косово особыми правами, что предусмотрено Брюссельским соглашением .

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«Мы будем говорить обо всем, и мы будем поднимать все эти вопросы, а будет ли это иметь смысл или нет, во что я больше склонен верить, мы увидим через два-три дня», – сказал Вучич.

На вопрос, поставит ли Белград тему смены автомобильных номеров в Косово и новых правил въезда на территорию южной провинции в повестку дня, глава государства ответил, что Сербия может также придумать какие-то свои правила и требовать их выполнения. Но главной темой должен стать именно вопрос создания Союза.

«Мы можем купить самоклеящиеся наклейки, вклеить их в альбом, и пусть нам кто-нибудь скажет, что ССО должен быть в соответствии с так называемой Конституцией Косово, потому что она бессмысленна, она нам не нужна. Каждый гражданин может ежедневно создавать такую ​​общину», — говорит президент.

Он отметил, что в Брюссельском соглашении понималось, что полномочия ССО будут намного шире и больше.

Что касается вопроса автомобильных номеров, то ситуация, по его словам, ясна.

«Если кто-то хочет что-то реализовать силой, он может сделать все силой, только неизвестно, на какой срок… Не ждите, что Сербия им что-то облегчит, и не рассчитывайте, что сможете провести погром населения», — подчеркнул сербский лидер.

Он заявил, что то, что происходит в Косово в последние дни, является смешным.

«Они вкапывают цистерны [вокруг нового блокпоста косовского спецназа ROSU на административной линии], ведут себя как маленькие дети, которые вообразили, что у них есть государство, но ничего не знают о государстве», — добавил он.

На вопрос, чего он ожидает от встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник, накануне диалога, Вучич сказал, что поговорит со Столтенбергом, а также с американским представителем Габриэлем Эскобаром и некоторыми другими, но при этом он не знает, чего ожидать.