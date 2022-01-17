Вучич и Додик договорились о совместном ответе Западу

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Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик провел в Белграде переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.

По итогам разговора Додик сообщил журналистам, что рассказал Вучичу о давлении Сараево и Запада на Республику Сербскую.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», встреча проходила на правительственной вилле «Мир», ранее принадлежавшей Иосипу Брозу Тито. Разговор двух сербских лидеров длился более двух часов.

В ходе общения с представителями СМИ Додик сообщил о том, что проинформировал Вучича о текущей политической ситуации в БиГ и что президент Сербии понимает позицию Республики Сербской.

Он подчеркнул, что существуют проблемы с осуществлением Дейтонских полномочий для сербского энтитета, и что официальные лица РС не просят ни о чем другом. Также сербский член Президиума напомнил об отсутствии реакции международного фактора на мобилизацию и разжигание ненависти со стороны сараевского руководства Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ. А также рассказал о давлении Запада на РС.

По итогам встречи Вучич и Додик пришли к решению провести 27 января большой Собор Сербии и Республики Сербской, с участием правительств двух республик.