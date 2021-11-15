Вучич и Додик обсудили помощь для Республики Сербской и выпили за победу футболистов в Лиссабоне

Президент Сербии Александр Вучич принял сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в своей резиденции в Белграде.

Стороны обсудили текущие вопросы региона и совместные проекты, в которых участвуют Республика Сербия и Республика Сербская.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Вучич пообещал своему гостю, что Сербия окажет более значительную поддержку муниципалитетам Невесинье, Костайница, Дубица и Дрвар, а также намерена вкладывать дополнительные средства в инфраструктуру образования и здравоохранения во всех частях Республики Сербской.

При этом сербский президент подтвердил решимостьБелграда участвовать в строительстве шоссе «Сремска Рача – Биелина» большими финансовыми вливаниями. В свою очередь Додик отметил, что шоссе – это проект, имеющий стратегическое значение для всей Республики Сербской, а не только для ее восточной части, и поблагодарил Сербию за большую помощь и поддержку.

Александр Вучич подчеркнул, что Сербия всегда будет поддерживать Дейтонское мирное соглашение и его Конституцию, а также их полное выполнение. В свою очередь Милорад Додик указал, что Республика Сербская была лишена своих полномочий в соответствии с Дейтонским соглашением и намерена мирно выступать за восстановление прав и справедливости, предусмотренных Конституцией Боснии и Герцеговины.

«Председатель Додик и я подняли тост двумя стаканчиками айвовой (ракии – ред.) за сербских футболистов и их большую победу в Лиссабоне. Мы посчитали, что один стаканчик – один гол, поэтому пришлось выпить два. Кстати, мы планируем попросить членов нашей сборной выйти хотя бы в полуфинал Чемпионата мира в Катаре в следующем году и принести счастье нашим людям, где бы они ни жили. Хотя возникает проблема, если за каждый гол придется выпивать по стаканчику», – написал в своем инстаграм Вучич.