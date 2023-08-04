Вучич и Додик почтили память сербских беженцев, которых зверски разбомбила авиация Хорватии

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Президенты Республики Сербской БиГ и Сербии Милорад Додик и Александар Вучич возложили венки к мемориалу на Петровацской дороге.

В этом месте, 7 августа 1995 года в ходе карательной операции Хорватии «Буря» (Oluja) авиация разбомбила колонну с сербскими беженцами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эти дни сербы отмечают память погибших в ходе ликвидации хорватскими войсками при поддержке НАТО самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Сама операция началась рано утром 4 августа 1995 года.

Сегодня президент Республики Сербской Милорад Додик и прибывший накануне в РС президент Сербии Александар Вучич посетили мемориал в Петровацской Дороге. Здесь 7 августа 1995 года близ села Яньила и города Босански Петровац авиация Хорватии прицельно отбомбилась по колонне беженцев из Республики Сербская Краина.

В результате бомбежки на месте погибли десять человек, в том числе четверо детей и 20-летняя девушка, несколько десятков сербов получили тяжелые ранения, впоследствии двое скончались.

«На Петровацской дороге были убиты наши люди, дети и родители. Александар Вучич собрал нас здесь, не колеблясь, чтобы помочь создать здесь мемориал… До Вучича Сербия предавала подобные факты забвению, чтобы мы не злили соседей, даже когда я умолял некоторых из его предшественников (построить памятник погибшим – ред.). Сегодня все изменилось, мы здесь сегодня, потому что Вучич сказал десять лет назад мне: «Мы вместе отметим все места страданий нашего народа». Потому что народ без памяти обречен все время повторять тяжелые эпизоды своей истории», – сказал Додик.

«Бесчисленное количество раз я думал о беженцах, которые прошли по Петровацской дороге и о том, как страдал наш народ. Мы годами не вспоминали трагедию нашего народа. Здесь было убито десять человек, четверо детей, только за то, что они были сербами. Дети 6, 10, 11 и 13 лет. Мы два раза ставили этот памятный крест, первый раз это был деревянный крест, потом его снесли, потом мы поставили маленький алюминиевый крест, и его снесли, потом мы поставили этот, в три раза больше. Если его тоже снесут, мы его снова поднимем, мы не миримся с убийством детей», – отметил Вучич.

День памяти сербов, убитых и изгнанных из Хорватии во время карательной операции «Буря» 1995 года, пройдет сегодня в городе Приедор в РС. Помимо президентов Республики Сербской и Сербии Милорада Додика и Александра Вучича, в нем примут участие премьер-министр РС Радован Вишкович, сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович, а также Его Святейшество Патриарх Сербский Порфирий.

Операция «Буря» проходила в августе 1995 года, когда подготовленная и вооруженная НАТО хорватская армия за 84 часа зачистила территорию непризнанной мировым сообществом Республики Сербская Краина (РСК). Кроме примыкавшей к Югославии Восточной Славонии, куда хорваты не рискнули сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославской армии – впоследствии эта территория под давлением Запада была «мирно реинтегрирована» в Хорватию.

При этом НАТО и так называемые «миротворцы» активно помогали хорватской стороне. В частности, «голубые каски» беспрепятственно пропускали хорватские части через свои зоны ответственности, когда же на помощь отчаянно сражавшимся сербским частям выдвинулся резерв, французы не пустили его под угрозой применения оружия.

С авианосца «Теодор Рузвельт» самолеты НАТО атаковали сербские ракетные позиции под Книном, ещё два самолёта с итальянской авиабазы нанесли удар по краишной авиабазе Удбина. При этом НАТО на протяжении всей операции глушило сербскую связь.

В ходе операции «Буря» беженцами стали порядка 220 тысяч хорватских сербов, более 2 тысяч были убиты сразу, от 100 до 300 человек были убиты «освободителями» по окончании боевых действий.

На «хорватский опыт» в качестве решения «вопроса» русских республик Донбасса до начала СВО нередко ссылались в руководстве Украины.