26.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Культура, Политика, Сербия
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Вучич и Додик предложили Кустурице снять кино о тяжелой судьбе сербов Боснии


На встрече с сербским членом Президиума Боснии и Герцоговины Милорадом Додиком и президентом Республики Сербской Биг Желькой Цвиянович президент Сербии Александр Вучич заявил, что сделает все для зашиты и сохранения сербского энтитета в соседней республике.

Для начала руководство Сербии и РС намерено принять меры по защите сербского языка и кириллического алфавита.

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«Мы направим дополнительную финансовую поддержку Республике Сербской до конца года и начала следующего года, – заявил по итогам встречи Александр Вучич. – Мы считаем это нашим моральным долгом и очень важным делом, потому что хотим, чтобы жители Республики Сербской сохранили свои дома и то, что оставили им их отцы, деды и прадеды».

Сербский лидер также сообщил, что Сербия и РС приняли совместное решение отмечать единый День сербского единства, свободы и государственного флага – 15 сентября. Также была достигнута договоренность об унификации школьных программ, учебников, о регулярном общении школьников двух сербских государств. Кроме того Сербия намерена принять «Закон о защите сербского языка и кириллицы», в РС примут аналогичный закон, но из-за ограничений, налагаемых на энтитет сараевскими властями, он будет сформулирован несколько иначе.

Также Александр Вучич пообещал, что первый самолет взлетит с аэропорта в Требине (РС), который строит Сербия, к марту 2022 года. При этом стороны рассматривают и участие Сербии в реконструкции аэропорта в Баня-Луке.


«Сербия при поддержке Республики Сербской уже инвестировала во многие проекты, касающиеся памяти наших общих жертв, и мы совместно чтим трагические даты. И первый сербский художественный фильм о Ясеноваце (усташеский лагерь смерти времен Второй мировой войны – ред.) будет показан впервые, вероятно, в октябре.

Сегодня же была достигнута договоренность направить приглашение режиссеру Эмиру Кустурице снять фильм на другую тему, вызывающую «фантастический интерес» у сербского народа, которая соединяет Сербию, РС и БиГ. В этом фильме будет рассказываться о проблемах прошлого и настоящего. Мы ожидаем, что это будет шедевр и готовы взять на себя большую часть финансирования, осталось дождаться ответа Кустурицы ».

Также руководством Сербии и РС было принято решение построить мемориальный комплекс «Донья Градина – Ясеновац», на боснийской части усташеского лагеря смерти, чтобы сохранить правду о массовых убийствах сербов для потомков.

«Мы благодарны за постоянную поддержку со стороны президента Александра Вучича и его команды, за их понимание Республики Сербской, а также статуса и положения сербского народа не только в РС, но и в Федерации БиГ», – сказал по итогам встречи Милорад Додик.

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