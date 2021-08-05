Вучич и патриарх СПЦ помянули изгнанных и убитых собратьев Республики Сербская Краина

05.08.2021, Белград, Алексей Топоров

В пригородном поселке сербской столицы Белграда – Бусие, прошли траурные мероприятия, приуроченные к годовщине хорватской карательной операции «Шторм» (Oluja).

Именно через этот поселок в 1995 году шли колонны беженцев из ликвидированной хорватской военщиной непризнанной Республики Сербская Краина.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне вечером тысячи сербов пришли в Бусие, чтоб почтить память соплеменников, около две с половиной тысячи которых были убиты и еще 250 тысяч стали беженцами в результате карательной операции хорватской армии «Шторм» (Oluja) проходившей с 4 по 9 августа против непризнанной Республики Сербская Краина. В траурных мероприятиях приняли участие президент Сербии Александр Вучич, патриарх Сербский Порфирий и сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Это никогда не должно повториться, – сказал, обращаясь к собравшимся, президент Вучич. – Я не буду извиняться перед теми, кто убил десятки и сотни тысяч сербов, я хочу говорить с ними спокойно, я хочу сохранить мир, но я не буду топтать убитых сербов, я не буду топтать краишников. История никогда не переписывалась так, как сегодня…. Мы не можем рассчитывать на получение извинений или на то, что кто-то покается за преступления против сербов. Для них есть одна правда – сербы мешают, сербы непослушны, сербы стойки и непокорны, а потому они не нужны….Когда мы вспоминаем исход и этническую чистку 250 тысяч сербов, мы напоминаем себе, кто мы и куда идем».

В своей речи президент четко дал понять, что прежний прозападный режим страны старался замалчивать трагедию народа Республики Сербская Краина, выполняя указы заокеанских кураторов, но нынешнее руководство так поступать не станет.

Отслужив панихиду по погибшим, предстоятель СПЦ Порфирий отметил, что сербы должны помнить, но должны и уметь прощать.

«Бог не считает, чьи жертвы больше, чьи меньше, перед Богом все жертвы одинаковы, вне зависимости звали ли убитого Йован, Йозо или Йюсуф. Мы помним страдания близких, но не злопамятны, месть и ненависть умаляют тех, кто одержим ими», – отметил патриарх.

В свою очередь Милорад Додик призвал всех сербов, где бы они не жили, собираться вокруг успешной политики Александра Вучича и традиционных ценностей.

«Важно, чтобы Сербия и сербский народ понимали, что наше будущее зависит от силы наших переговорщиков и что нет причин ослаблять эту силу в то время, когда решаются вопросы нашей свободы и будущего….Сербский мир – это ценность, призванная объединить сербов вокруг веры, крестной славы, языка и письменности, и наша самая большая ценность состоит в том, что сербы – добрые люди», – заключил Додик.

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Хорватская армия безжалостно обстреливает столицу Республики Сербская Краина – Книн.

Колонны беженцев из Республики Сербская Краина.