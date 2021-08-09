Вучич и посол России в Сербии обсудили политический кризис в Боснии и Герцеговине

09.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Республики Сербия Александр Вучич встретился с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко, чтобы обсудить актуальные для обеих братских стран вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи Вучича и Боцан-Харченко особое внимание было уделено тревожным новостям из Боснии и Герцеговины. Собеседники пришли к общему выводу, что международному сообществу следует приложить максимум усилий, чтобы добиться мира и стабильности в этой стране, а не расшатывать ситуацию в ней.

Также президент и посол сказали, что Сербия и Россия подтвердили высокую степень двустороннего сотрудничества в прошедший период, несмотря на трудности, вызванные эпидемией коронавируса. Поэтому стороны выразили надежду, что в ближайший период произойдет рост торговли, завершение текущих и запуск новых совместных энергетических и инфраструктурных проектов, а также дальнейшее укрепление сотрудничества в области технологического развития и инноваций.

Было также отмечено, что ближайшее время компанией «РЖД» будут проложены последние участки железной дороги «Белград -Нови-Сад», и Александр Вучич подчеркнул, этот проект вносит существенные изменения в функционирование железнодорожного сообщения в Сербии.

Напомним, что решение ушедшего в конце июля со своего поста Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко ввести уголовную ответственность за отрицание липового «геноцида в Сребренице» спровоцировало мощный конфликт внутри страны: боснийскими сербы отказались признавать без согласования в Совбезе ООН его преемника, объявили бойкот всех органов государственной власти БиГ, Республика Сербская ввела уголовную ответственность за любую попытку навязать сербскому энтитету и его населению ярлык «геноцидного образования».