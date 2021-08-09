Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
09.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

Вучич и посол России в Сербии обсудили политический кризис в Боснии и Герцеговине

Президент Республики Сербия Александр Вучич встретился с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко, чтобы обсудить...

Президент Республики Сербия Александр Вучич встретился с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко, чтобы обсудить актуальные для обеих братских стран вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


В ходе встречи Вучича и Боцан-Харченко особое внимание было уделено тревожным новостям из Боснии и Герцеговины. Собеседники пришли к общему выводу, что международному сообществу следует приложить максимум усилий, чтобы добиться мира и стабильности в этой стране, а не расшатывать ситуацию в ней.

Также президент и посол сказали, что Сербия и Россия подтвердили высокую степень двустороннего сотрудничества в прошедший период, несмотря на трудности, вызванные эпидемией коронавируса. Поэтому стороны выразили надежду, что в ближайший период произойдет рост торговли, завершение текущих и запуск новых совместных энергетических и инфраструктурных проектов, а также дальнейшее укрепление сотрудничества в области технологического развития и инноваций.

Было также отмечено, что ближайшее время компанией «РЖД» будут проложены последние участки железной дороги «Белград -Нови-Сад», и Александр Вучич подчеркнул, этот проект вносит существенные изменения в функционирование железнодорожного сообщения в Сербии.

Напомним, что решение ушедшего в конце июля со своего поста Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко ввести уголовную ответственность за отрицание липового «геноцида в Сребренице» спровоцировало мощный конфликт внутри страны: боснийскими сербы отказались признавать без согласования в Совбезе ООН его преемника, объявили бойкот всех органов государственной власти БиГ, Республика Сербская ввела уголовную ответственность за любую попытку навязать сербскому энтитету и его населению ярлык «геноцидного образования».



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть