Вучич и Путин поговорили по-русски

23.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин встретились сегодня в Москве, накануне Парада Победы, гостем которого стал сербский лидер.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе протокольной встречи под камеры журналистов лидеры России и Сербии отметили увеличивающийся товарооборот между двумя странами, Владимир Путин поздравил Александра Вучича с убедительной победой его предвыборного блока на прошедших парламентских выборах.

В свою очередь, сербский президент поблагодарил «своего друга» за поддержку целостности Сербии на международном уровне, за приглашение на Парад Победы и пообещал российскому коллеге, что его страна будет поддерживать Россию в борьбе с фальсификацией истории, чем любит заниматься Запад. Что характерно, Вучич обращался к Путину на хорошем русском языке.

При этом сербские СМИ отметили, что Александр Вучич стал первым международным лидером, с которым Владимир Путин встретился с начала эпидемии COVID-19.

«Мы говорили о путях решения косовской проблемы, и Путин высказал свое мнение мудрым образом, с уважением взглядов Сербии, – поделился Вучич итогами приватной встречи с российским лидером с сербскими журналистами. – Россия уважает Сербию, и в этом нет никаких сомнений.

Для меня было очень важно услышать мнение и анализ президента Путина. Президент Путин подтвердил, что приедет в Сербию в октябре, это будет великолепное событие…

Мы также говорили о том, что еще мы можем сделать из экономического сотрудничества и как увеличить наш торговый обмен… Есть вещи, о которых вы никогда не можете говорить публично, но я ожидаю дальнейшего укрепления доверия и еще большего сотрудничества в будущем. И благодарен Путину за его добрые слова и теплое гостеприимство».

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При этом Александр Вучич воздержался от публичных комментариев о перспективах развития военно-стратегического партнерства с Россией.

Завтра президент Сербии вместе с сербским членом Президиума БиГ Милорадом Додиком и сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей станут гостями Парада Победы на Красной площади, по которой, в том числе пройдут и сербские гвардейцы.