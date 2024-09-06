Вучич извернулся: «Я не говорил «нет» Путину, я сказал «посмотрим»

Президент Сербии Александр Вучич после своего заявления о том, что не ответит на приглашение президента России Владимира Путина приехать на Саммит БРИКС в Казань, заявил, что его слова были перевраны СМИ.

При этом он сказал, что примет решение ехать или нет в период с 10 по 15 октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поначалу на сообщения в медиа о том, что сербский президент ответил отказом на приглашение своего российского коллеги, отреагировал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Президент Сербии получил приглашение от Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани, и это большая честь и для президента Вучича, и для Сербии, и он не отказался от этого приглашения. Но его слова намеренно попытались исказить. Он же сказал «толпа в штрафной зоне», имея в виду Нью-Йорк, где его ожидает большое количество людей на сессии Генассамблеи ООН. С огромной благодарностью и большим уважением он принял приглашение президента Путина, а поедет он или нет – он согласует с президентом Путиным в уже оговорённом телефонном разговоре», – отметил Вулин.

Он призвал журналистов даже не пытаться рассорить Вучича и Путина, поскольку оба лидера, по его словам, «в первую очередь, друзья».

Впоследствии сам Вучич также поспешил обвинить СМИ в том, что те переврали его слова.

«Я видел несколько заголовков, видел, что в некоторых говорилось, что я что-то отверг, в некоторых говорилось, что я что-то принял. И те, и другие лгали целый день. Я сказал, что посмотрим. Итак, мы примем решение по этому поводу с 10 по 15 октября. Нет сомнений в том, что поступил важный звонок (от Путина – ред.), но ранее у нас были запланированы важные визиты», – в своей витиеватой манере прокомментировал ситуацию президент Сербии.

При этом не совсем понятно, почему «друг Путина» ранее заявлял в СМИ, что не общался с ним два года, постоянно говорит о поддержке целостности Украины, а его страна традиционно голосует за все антироссийские резолюции на международных площадках, а на недавно состоявшемся пражском Международном форуме Globsec он и вовсе сказал, что «Сербия на пути в ЕС, она не «троянский конь» России в Европе».

Скорее всего, нынешними высказываниями в духе «понимай как хочешь», Вучич хочет набрать себе очки перед переговорами в Нью-Йорке и переговорами Белграда с Москвой по пролонгации договора о поставках газа, который Сербия сейчас получает по самой дешевой в Европе цене.

В случае, если общение с западными партнёрами обернется для Сербии традиционным прессингом, как это было ещё совсем недавно, и только в последнее время Запад откровенно пытается «пряниками»перетянуть сербскую элиту на свою сторону, то мы сможем увидеть Вучича и в Казани.