Вучич: «Хаос и насилие будут пресечены»

09.07.2020, Белград, Алексей Топоров

По словам президента Сербии Александра Вучича, зачинщики недавних уличных погромов пытались оправдать их введением ограничений в связи с эпидемией коронавируса, однако теперь уже очевидно, что это был агрессивный политический протест, несогласованный и, следовательно, незаконный.

Об этом сербский лидер сообщил на встрече с прессой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера вечером в Белграде мы стали свидетелями самого жестокого политического насилия за последние несколько лет, – прокомментировал Вучич события, проходившие накануне в Белграде. – В предыдущие восемь лет, в отличие от некоторых других исторических периодов, Сербия полностью уважала свободу собраний, демонстраций, свободу выражения мнений и никогда не ставила под угрозу это право своих граждан…. Но я не поддамся политическому давлению».

По словам президента Сербии, изначально протесты начинались как реакция на введение ограничений в Белграде в связи со вспышкой коронавируса, но потом идеи участников несогласованных акций размылись, они начали крушить все ради протеста как такового, то возмущаясь засильем мигрантов, то перспективами установки 5G вышек, то вакцинацией от коронавируса…

«Пусть мои друзья объяснят, почему они думают, что мы можем добиться хороших результатов без комендантского часа , – не без иронии прокомментировал Вучич причину беспорядков. – Я надеюсь, что они правы, и я поздравлю их с этим».

Президент Сербии заверил граждан в том, что полиция сможет защитить страну от политического экстремизма. Он также объяснил, что жесткое поведение полиции было вынужденным, и не было никакого иного способа остановить молодчиков, которые использовали камни, ножи, палки и коктейли Молотова для уничтожения полицейских машин.

Также Вучич сослался на данные спецслужб Сербии, которые отследили активность иностранных спецслужб в подготовке и непосредственном участии в прошедших беспорядках, в частности среди нападавших на полицейских были люди из соседних стран бывшей Югославии, получившие известность в определенных кругах своей преступной деятельностью. Президент Сербии пообещал, что если будут установлены факты превышения полицейскими своих полномочий, то те будут наказаны.